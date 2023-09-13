陽痿是一種心理疾病嗎?由作家「不講理不求人」在2012年9月，於「成為小說家吧」所連載的網路文學《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，在今年7月宣布第2季動畫播放，故事講述13歲的男主角魯迪因為愛情傷痛導致陽痿，甚至踏上旅途尋求治療，礙於藥物也無法根治，所以聽從人神的指引尋求邂逅得到解方。在現實生活中，男性是否因心因狀況造成性功能障礙呢?本文將對陽痿治療進行深入淺出的探討，並說明根治的解決方案。

高雄榮民總醫院精神科主治醫師陸悌說明，陽痿在醫學上的定義，是指陰莖無法勃起或勃起後不能持久，並以「不能有效的進行房事」為標準。其中該障礙又分為「原發性」與「續發性」2種，前者單指未有成功行房紀錄，後者則是病發前至少有1次成功行房經驗。

「病因學中，器官問題會造成性功能障礙，包含泌尿道、脊髓病史、內分泌失調、陰部血管硬化和藥物副作用等，但心因症狀所導致的問題卻常遭人忽略。」陸悌醫師表示，「第1次」的失敗、家庭或宗教的負面影響等，這些涉及心靈深處痛苦的起因，絕大多數發生在年輕人中，治療上比續發性陽萎更困難。

在續發性陽萎的心理層面中，像是外遇罪惡感、懷孕、社會責任壓迫、染上性病的恐懼等，都是心因性陽痿的主因，因此醫師會判斷是否以物理治療或心理輔導作為治療方式。

許多男性礙於自尊不肯正視治療，反而尋求坊間藥物偏方，這些藥品多屬於荷爾蒙製劑，能夠增加性慾，但無法改善陽痿的血管與神經障礙，甚至會造成2次創傷，打擊自信心，對性行為產生更大的焦慮感，得不償失。

現今主流的「性治療」在1970年代有很大的進展，包含馬斯特與強生夫婦所推廣的「雙性療法」，認為男方性功能障礙需要讓伴侶同時參與；1974年卡普蘭提出的「心性治療」，強調性反應分為「慾望」、「喚起」和「性高潮」，同時也讓世人理解陽痿現象與心理困難息息相關；1974年Annon提出PLISSIT模式，也強調優先進行思想理解與諮詢協助，最後才藉由物理治本。

中華性健康促進協會理事長童嵩珍認為，心因性的陽痿仍是佔性功能障礙中的多數，但成因複雜，治療效果最不明確，這方面需要醫學與性學相輔相成，若能排除個案的生理困境，便需要對患者採取完善的「性治療配套模組」，包含分析原因、關注伴侶間的互動、減少男性對父權角色的壓力，最後以認知與行為改變治療，反覆確認療程的有效性，才能在動態的策略中真正幫助患者，進而治標又治本。