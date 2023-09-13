監督機構今天表示，去年在哥倫比亞遇害的環保人士人數增加一倍，對試圖保護地球的環保人士而言，這裡成了最危險的國家。

總部設在倫敦的環保監督組織「全球見證」（Global Witness）在年度檢討中，列出2022年遇害的177名土地和環境捍衛者，從亞馬遜到菲律賓和剛果民主共和國都有。

這些遇害案拉丁美洲再次首當其衝，其中廣闊的亞馬遜雨林就發生39起。在世界努力遏制氣候變遷之際，亞馬遜雨林是個重要的碳匯，面臨著廣泛的破壞。

「全球見證」表示，自2020年破紀錄的227人死亡以來，死亡人數逐漸減少，但這並不意味情況有顯著改善。

「全球見證」警告，「日益惡化的氣候危機以及對農產品、燃料和礦產不斷增長的需求，只會加劇對環境以及冒著生命危險保護環境者的壓力。」

2021年環保人士遇害案多發生在墨西哥，但去年死在哥倫比亞的人數激增，多達60人，占全球環保人數死亡總數的1/3以上。

報告指出，「與2021年的33名環保人士喪生相比，這一數字幾乎增加了一倍。」