民眾發現新北捷運環狀線水冷扇損壞，一個月還沒修好，候車環境悶熱。（新北市捷運工程局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北捷運環狀線2020年起在高架站體裝設水冷扇，改善悶熱的環境，但最近有民眾發現水冷扇損壞，修了一個月還沒修好，抱怨難道要拖到冬天嗎？近日來仍正處於高溫氣候，不少民眾在月台候車不斷冒汗，對此新北捷運公司回應，目前已進行修繕，並陸續補齊，預計1週內可修復完畢。

有網友在臉書貼出8月10日環狀線中原站維修中的照片，並PO文抱怨台北捷運在喊調低溫度，環狀線還是熱呼呼，甚至連水冷扇都無法供應。該網友還問了捷運的站務人員，回說整批水冷扇都送到新莊去維修，目前還沒收到送回的消息。

新北捷運公司表示，環狀線多屬高架開放式站體，陽光直曬使冷房效果受限，就設計面而言已無法比照地下車站之冷房效果，故自2020年營運以來，即採水冷扇來補足空調效能不足的問題。

新北捷運公司強調，今年7月起，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，屬設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊，預計1週內可修復完畢。除各車站風扇外，月台門上方設有點狀空調處亦可舒緩悶熱感，將持續研擬夏日空調改善措施，提供優質的乘車環境。