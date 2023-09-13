感情破裂後有些人會果斷離開，從此老死不相往來，但有些人卻會放不下前任，藕斷絲連，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖馬、鼠、龍、雞容易心軟，一旦前任要求復合，就會立刻答應，不計較過去造成的傷害。
▍生肖馬
生肖馬十分念舊，在感情世界裡是拿得起放不下的人，一旦愛上一個人，就會真心付出，恨不得永遠在一起。若不幸分手，他們也難以忘記前任，認為愛過就無法抹去，這時如果舊愛出現在眼前裝可憐求復合，就會秒心軟，不計較以前傷害自己的事情。
▍生肖鼠
生肖鼠十分重感情，一旦愛上一個人，就會包容對方所有缺點，竭盡所能照顧對方，即使分手後他們也難以忘懷，會不時地想起過去和前任的種種，若這時對方跑來請求復合，即使一開始嘴硬拒絕，但當看見前任難過的表情，依舊會心軟答應，不忍讓伴侶深陷在痛苦情緒中。
▍生肖龍
生肖龍聰明謹慎，做事能力強，不喜歡出風頭。他們在許多事情上都拿得起放得下，可是唯獨在感情方面拖泥帶水，對舊愛十分寬容大度，無論對方以前做過什麼，只要在他們面前裝可憐，就會選擇原諒，點頭復合。
▍生肖雞
生肖雞性格外向，對感情執著，一旦有心儀的對象，就會掏心掏肺付出，就算對方有任何缺點，也盡可能地去包容和諒解，當感情無法繼續下去，即使當下果斷離開，只要對方回頭求復合，就會立刻心軟。
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