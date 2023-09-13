法務部長蔡清祥偕檢警調廉各單位宣導反賄選。（廖素慧攝）

嘉義地檢署今天辦理「社區關懷站．反賄好厝邊」宣導活動。（廖素慧攝）

法務部長蔡清祥今天出席嘉義地檢署舉辦反賄選宣導活動，鼓勵民眾檢舉境外勢力介入選舉，最高2000萬元獎金，是明年大選的偵查重點，卻未明確說明「境外勢力」的界定、有效查緝方法。

明年總統暨立委選舉法務部查賄防制暴力犯罪已啟動，並新增防制「境外勢力」介入選舉的檢舉獎金，最高2000萬元，比檢舉總統副總統賄選獎金1500萬元還高。

蔡清祥受訪時指出，境外勢力指對我國敵對的外國，或其他本國以外的團體力量，意圖影響我們的選舉結果，都界定為是「境外勢力」，希望我們的選舉是國人自己的選擇，不要受到金錢、暴力威脅而影響選舉結果。

媒體提問「目前很多IP位址在國外，是否構成境外勢力？」、「如何才能領到2000萬獎金？」，蔡清祥僅說，執法單位會努力查證，依法執法，所有檢警調廉還有移民署都有接受檢舉的窗口，也可以打電話、用網路、LINE及其他各種方式檢舉，檢舉專線0800-024-099撥通後按4。

嘉義地檢署今天辦理「社區關懷站．反賄好厝邊」宣導活動，嘉檢檢察長陳松吉、台南檢察分署檢察長朱家崎、嘉義縣市警調廉及移民署、嘉義市榮譽觀護人協進會、財團法人台灣更生保護會嘉義分會、犯罪被害人保護協會台灣嘉義分會等各單位都參加。

嘉義市東川社區鼓舞隊表演，嘉義縣六腳蒜南舞Go俞快劇團演出反賄選行動劇，帶出反賄選活動主軸，嘉檢表示，鑑於長者是賄選的高風險族群，將深入地方村里、社區，從長輩開始落實反賄選宣導。