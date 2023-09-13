數位部數位產業署今舉行「5G專頻專網落地驗證啟動記者會」，宣布5G專頻專網正式進入落地實證商轉階段，英業達、晶華酒店、三創數位等業者提出的33個提案，遴選進「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，將獲得4億餘元補助，並有望在明年底完成落地實證。數位部政務次長李懷仁表示，未來將與經濟部合作，帶領5G業者打國際盃。

數位部去年建立公協會共創5G專頻專網創新應用擴散的機制，由13家產業公協會成立5G垂直產業應用推動小組（SIG），發展垂直產業5G應用藍圖，推薦標竿業者申請「5G專頻專網創新應用擴散計畫」補助案，藉由公開評選機制，從43家場域營運業者選出33案，希望整合5G應用技術，發展智慧製造、智慧展演及智慧食安等服務。

李懷仁表示，5G時代是台灣數位轉型重要時刻，藉由推動5G專頻專網，各行各業可加速推進產業數位轉型，本次獲得補助的33案計畫，落地實證時間約15個月，有望在明年底拿出成果，數位部也會與經濟部合作，分別協助業者完善軟、硬體，一起打國際盃，與國外業者做跨境驗證場域、實驗室合作。

產業署指出，本次申請業者涵蓋智慧製造、智慧展演、智慧旅宿、智慧倉儲、智慧食安、智慧娛樂、智慧商務辦公室等七大領域，像是智慧製造的代表「台灣富綢公司」，透過建立5G專頻專網，利用大頻寬與低延遲特性，解決數百台織布機調機作業以及人力短缺的問題，提升企業競爭力。

另外，全球傳動公司也利用5G實現數位轉型，導入智慧倉儲管理系統及無人搬運車方案，提升智慧製造自動化倉儲搬運與儲運管理效益。