桃園市大園區埔心魚池昨驚傳有人在水面載浮載沉，路過民眾嚇壞報案，消防人員獲報後派遣人車到場救援，以頸圈、長背板固定後救援上岸，送醫治療後已恢復意識，成功救回一命。

大園消防分隊長葉昱麟指出，獲報後派遣2輛消防車輛及1輛救護車趕往現場救援，到場發現1人掉落池中且頭部露出水面，立即指派救災人員下放船艇，設法接近溺水者並快速評估生命徵象，發現已無意識，但仍有脈搏及微弱呼吸，立即以船艇救援上岸。

後續交由救護人員給予溺水者頸圈、長背板固定及給氧處置，並後送醫院急救，該名溺水者於送醫途中便恢復意識，順利成功挽救溺水者性命。

葉昱麟表示，此案是由路過民眾報案，且救災人員迅速抵達現場救援，始能成功救活患者，但也呼籲市民朋友，除謹記「叫、叫、伸、拋、划」外，若發現有人落水時，也嘗試尋找水域周邊是否有救生器材，也許能第一時間挽救溺者生命。