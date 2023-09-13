日本溫泉景觀設計成為網美景點。(屏縣府提供)

周春米巧遇台灣實習學生，受到熱烈歡迎。(屏縣府提供)

屏東擁有台灣最南端的四重溪溫泉，自日治時期就被列為台灣四大名湯之一，近年更因屏東縣政府舉辦四重溪溫泉季而聲名大噪，屏東縣長周春米希望相關公共設施能更加完善，13日與縣府團隊及觀光旅宿業者前往日本箱根溫泉區參訪交流，認為可以導入高齡化友善設施及整體景觀規畫，提升四重溪溫泉品質。

周春米一行還巧遇在當地實習的台灣學生，聽到熟悉鄉音，學生們都很感動又親切，拿著國旗熱烈歡迎她們，周也鼓勵學生們努力學習，之後回到台灣有機會到屏東玩。

四重溪溫泉素來有「美人湯」之稱，泉質可飲可浴，縣府推動溫泉標章及實施溫泉總量管制，確保溫泉水質且避免泉源枯竭，已展現成效；另縣府近年打造四重溪溫泉公園，營造日式氛圍，每年年底舉辦四重溪溫泉季活動，滿山遍野的星河讓百年溫泉華麗轉身，人潮爆滿。

為讓四重溪溫泉變得更好，周春米此行特別安排至日本知名的神奈川縣箱根溫泉區參訪觀摩，並與當地溫泉業者交流，其中昭和年間便開業的「箱根小涌園」是由明治時期的莊園地改建成的度假村，以泡湯設施為中心，涵蓋多間不同特色的旅館，溫泉設施、住宿場域、公共環境等都值得借鏡。

屏東已進入高齡化社會，周春米對旅館內的高齡化設施特別有感，例如房間原本是榻榻米，因應高齡化，改在榻榻米舖設床舖，座椅高度也調整，友善長者入寢及就座，非常貼心。此外，泡湯池的規畫舒適，整體景觀設計融入自然環境，有些甚至可以成為網美景點，還有針對親子設計的遊樂設施，全齡化規畫提升遊客體驗。

屏縣府交旅處指出，目前四重溪溫泉區的公共浴池，早於1985年啟用，2013年縣府雖整修並申請溫泉合格標章，但容納量小又老舊。縣府於2022年向交通部提出重建計畫並爭取經費，著重於大型湯池設置，在地人使用免費，並在國有地新建200輛停車場。

周春米認為，此次觀摩不只做為四重溪公共浴池重建參考，更可做為溫泉村的整體提升規畫借鏡，並要導入高齡化服務設計，吸引長輩及退休人士到四重溪泡湯，創造更高的溫泉產值。