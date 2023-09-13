41歲男星安伯政過去在歌唱選秀節目《超級星光大道》進入十強，成為星光幫的一員，但他沒大紅大紫，現在除了打拚演藝事業，還有兼差冷氣行、植物養植、直播帶貨等工作，腳踏實地、努力賺錢。

安伯政參加《超級星光大道》時，渾厚又有磁性的嗓音，曾被評審張宇評為十強選手中音質最好的一位，走紅後安伯政接到很多活動，但他偏愛唱台語歌，自認非偶像外型，走的路線和其他戰友不同，機會越來越少，安伯政到南部的冷氣行兼差上班，負責賣冷氣、安裝和修理冷氣，卻被指處境心酸，安伯政當時大器地回應：「謝謝大家的鼓勵跟支持，所有的經歷都是好的！認真過生活就是了。」

安伯政努力賺錢，擁有四種身分。（圖／FB@安伯政）

安伯政曾喊話「時機歹歹，有什麼就給他做什麼！」過去做過不少工作，曾在高雄新崛江開服飾店，因囤貨成本高加上線上購物夯，不得不收掉，改到直播賣東西；此外，安伯政也做植物養殖的工作，近期也加入台劇《天道》劇組，生活豐富充實，忙得不可開交。

看到大家很關注自己的近況，安伯政前陣子發文致意：「非常感謝大家一直以來不只是對安伯演藝工作的支持，近幾年的斜槓也感受到大家滿滿的照顧，真的由衷感謝！未來還請各位多多關照、批評指教；無論身在任何位置必全力以赴、而樂在其中！」