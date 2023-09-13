婁峻碩邀女友焦凡凡在新歌MV扮夢中情人「夢蘿」（想不到音樂工作室）

創作才子婁峻碩在9／23個人首場北流演唱會前夕推出新專輯單曲〈Runner Runner〉，竟突發奇想翻拍20多年前周星馳系列電影《賭俠》經典橋段並製作成MV，除了一圓自己想當星爺電影角色的夢想外，更藉此向偶像致敬。

婁峻碩從小愛看港片，對於周星馳的電影如數家珍，其中又屬《賭俠》讓他回味不已，他透露：「我們全家都愛看星爺電影，而且只要電影台重播，就會重複看，連台詞都會背！」他直言周星馳的電影對於自己拍MV、拍戲的啟發影像甚大，「那種獨一無二的喜劇節奏的掌握，對我的演藝生涯影響很大！也因為真的很喜歡周星馳，從小的願望就是很想成為他的樣子，很想要演他的角色，正好這次新歌主題跟撲克牌有關，加上《賭俠》電影中他的角色每一開始都一手爛牌，但最後一張總會搓牌成功贏錢，超級貼合歌曲主題！因此趁著拍MV的機會來重新詮釋，不僅可以開心圓夢，又能向他致敬！」

婁峻碩新歌MV復刻周星馳經典電影《賭俠》。（想不到音樂工作室）

婁峻碩新歌MV復刻周星馳經典電影《賭俠》。（想不到音樂工作室）

婁峻碩親自擔任總監制，不僅參與選角、腳本及演員等工作，共砸下百萬預算製作，MV在他9／14生日前夕推出，堪稱是送給自己三十歲最好的生日禮物。他在MV中化身為「賭俠」，無論是搓牌發功、耍起「馬桶塞雙節棍」、甚至「賭俠吃泡麵」一幕都神模仿。

值得一提的是，MV中「賭俠」的夢中情人「夢蘿」一角大方邀來女友焦凡凡入鏡客串，兩人在鏡頭前演起電影中經典「摸摸樂床戲」橋段，讓現場可說粉紅泡泡滿溢，成MV最大彩蛋！婁峻碩透露當初「夢蘿」就是屬意焦凡凡來演，「除了想給大家驚喜外，凡凡在我的生命中，就是屬於我的『夢蘿』，戲裡戲外都是夢中情人的感覺！」如此真情告白又甜又蜜，可說羨煞全場。

下周六9／23即將辦北流個唱的婁峻碩除了在演唱會前夕推出全新單曲MV，更無預警推出演唱會加碼回饋，讓主辦單位特地調整硬體位置加開少量座位，也請還沒買到票的粉絲加快腳步以免向隅！詳情請上KKLIVE官網查詢。