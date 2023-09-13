崇越電通今天參加券商投資論壇，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，歷經長達快1年的庫存調整，崇越電通捎來好消息，潘振成表示，公司自去年第3季起進行庫存調整，目前高價庫存幾乎已經處理完了，整體庫存已從去年歷史最高約13億元大幅下降至6.4億元，已回到正常水準。

受到通膨升息、消費緊縮等因素影響，客戶訂單普遍減少，崇越電通今年上半年稅後盈餘為1.07億元，年減65.44%，每股盈餘為1.45元，不過，儘管上半年獲利大衰退，崇越電通營運已於去年第4季落底，第2季合併毛利率回升至16.59%，逐漸回到正常水準，單季每股盈餘為0.77元，已經擺脫谷底。

就各產業來看，受到終端需求疲弱影響，今年上半年消費性產品佔比從去年同期的36.07%降至28.96%，化妝品佔比由4.92%上升至6.89%，車用佔比由9.7%上揚至10.99%，醫療及休閒產業佔比分別為2.91%及2.15%。

潘振成表示，目前只有少數產業相對比較好，如：化妝品、電動車相關(ADAS、OBC、鋰電池負極材料)、散熱模組for AI伺服器+電競筆電、即將上市之新機型手機，隨著電動車滲透率提升，預估下半年車用產品佔比有望拉升到13%。

展望下半年，潘振成表示，雖然第3季仍未看到需求明顯回升跡象，各產業訂單能見度普遍偏弱，整體來看，最壞狀況已經過去，第3季會比第2季好，毛利率也可望回到正常水準，下半年會比上半年好，至於下半年能否比去年同期好，則須視第4季整體產業狀況而定。