文化部長史哲（右二）參訪捷克國家博物館（National Museum），並與捷克文化部次長赫拉斯特（Ondrěj Chrást，左三）、館長盧卡其（Michal Lukeš，左二）等人會面，就深化兩國館際實質合作交換意見。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

文化部長史哲昨（12）日起赴歐洲展開首次出訪行程，預計拜訪捷克、荷蘭與法國重要藝文機構、會晤政治界及文化界等重要人士，並主持台法文化獎頒獎典禮。

史哲首站到捷克，捷克參議長韋德齊特別邀請史哲到他的家鄉、捷克列為世界文化遺產的特爾奇市（Telč），除參訪當地重要古蹟及文化景觀，並就兩國的文化資產保存與再利用、文化資產與居民共存共處等議題交換意見。

特爾奇市以一系列保存完好的文藝復興房屋及水城堡等建築聞名，在1992年被列為世界遺產，包括韋德齊在內的歷任市長一直致力讓歷史建築、文化景觀與現代生活並存，以在市中心留住居民，因此可看見在特爾奇市中心的老廣場，車輛也可自由通行，是捷克其他世遺未有的特色；而特爾奇市所在的維索吉納省（Vysočina）更是擁有3座世界遺產，為捷克各省之最。

史哲表示，因為台灣非聯合國會員國，以致於在申請世界文化遺產擁有許多阻礙。韋德齊回應，「雖然未來還有一段路要努力，但我們會持續關注這個議題。」

史哲表示，他是首次到訪捷克，之前只從捷克音樂家史麥塔納（Bedřich Smetana）的音樂瞭解捷克之美，來到特爾奇市，才真正親眼見識到這個國家與這座城市的美麗。台捷兩國一向在世界自由民主的陣營裡有著堅固的友誼，期盼能將這次來到特爾奇市的見識與體驗帶回台灣，讓更多台灣人知道捷克的美麗、更多人能來到捷克。

此外，史哲也到訪捷克國家博物館（National Museum），由捷克文化部次長赫拉斯特（Ondrěj Chrást）、館長盧卡其（Michal Lukeš）擔任接待。

史哲表示，捷克國家博物館在2022年分別與國立台灣博物館、故宮締結姊妹館，5個月前館長也到訪台灣，與台博館進一步簽訂「捷克城堡與古堡特展」展覽合作意向書，並邀請故宮赴捷克展覽。這次特別到訪捷克國家博物館，除了是對雙方合作的具體承諾及回應，更期盼藉由兩國情誼增進對雙方文化的瞭解，進而促成兩國人民的文化交流。赫拉斯特也宣布，明年將與國立台灣文學館進行為期1個月的文學交流，期待兩國以國家級博物館的各種形式交流，開啟更多的合作可能。

目前台捷從今年7月開啟直航航班，身為重要推手之一的韋德齊表示，非常高興有機會讓台灣的文化部長親自看見捷克的世界文化遺產之美，期待直航後，有更多的台灣人將維索吉納省及特爾奇市列為行程重點之一。