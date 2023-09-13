科技進步讓現代買屋族看房能從網路開始，先找尋屬意物件，再進行實體看房，但仍需如大海撈針逐一點選、找尋理想物件。信義房屋領先業界推出AI智能配案，透過AI與大數據運用協助消費者過濾、配對精準找出需求房型，上線以來使用者在信義官網找到屬意物件速度加快一倍，不論現場看房、斡要或是成交率都提升200%以上，更在2023創新商務獎一舉拿下最佳技術創新以及最佳產品創新兩大獎項的銀獎肯定，專業獲得肯定，交出亮麗成績單，成為房仲業唯一擁有AI實績的品牌；而驅動AI背後最大功臣便是大數據整合。

信義房屋致力於房地產科技PropTech發展，將AI人工智慧導入服務中。AI無痛導入消費者使用情境看似簡易，但驅動AI服務需有大量且可用數據，信義房屋創立40多年來擁有廣泛的房地產列表和客戶網絡，龐大有價值且私密的數據高達上百億筆，具備訓練AI精準度的強大優勢。

但房地產業資料運用面臨幾大痛點，一、類型多元，所擁有的資料不僅繁多且類型多元，包含圖片、文字、聲音，甚至空間地理資料等等，同一物件描述方式可能多達上萬種，使得程式引用多有難度。二、來源管道多，類似資訊因不同單位運用面向不同，所著重存取的面相就可能不相同；如：「台北小巨蛋」於行銷、產品或業務端可能就會出現價格、適合族群或是周邊設施等不同描述。其三，信義房屋走過近半世紀，除資料量龐大，如何將不同面相所使用之軟體全數串接，同時也是具一定規模之企業的困擾。

為使創新科技順利導入輔助服務，信義房屋轉型辦公室著手推動數位轉型，希冀透過數位賦能朝向居住生活第一品牌邁進；信義房屋率產業之先，進行數據清整行動，將百億筆資訊格式逐一統一、利於程式運用比對，在內部打造易獲取、可理解、能使用、質量佳、好管理的數據環境，助各部門時可順利汲取內部大數據資料庫。

資訊清整後再導入雲端技術，運用其快速高效運算優勢搭建數據中台，不只清整過去資訊，同步再將新資訊蒐集並且歸整至資料庫中，因工序複雜，不僅寫下房地產業界創舉，更是跨產業少見之大工程。

數據中台建設同時，信義房屋著手開發AI輔助工具，如，AI智能配案。過往有購屋需求的消費者往往不易一次精準表達需求，業務同仁僅能透過每次與客戶互動所獲得的資訊，協助過濾、帶看直到找到符合需求的物件為止。而在數據清整後，AI即能於大數據庫中客戶所提供的資訊、包含於官網上進行的操作，推斷客戶喜好並在上億筆的配對可能中，配對出最接近客戶需求的物件，且持續進化、學習，也因此成功協助一線客戶斡要率提升2倍以上。

信義房屋數位轉型致力於房地產科技PropTech發展，推出包含DiNDON智能賞屋、房產e存摺、一站式找房找房貸等數位服務，透過大數據的運用並結合線下實體業務，以科技提供消費者更精準且深入的服務，創造更好的買賣屋體驗，各項服務於上架後引起效尤，帶動產業進入數位時代。信義房屋率產業之先進行數據清整與中台搭建，憑藉豐富數據庫導入各項AI服務，以科技工具為內外部提供精準需求，為房仲業寫下里程碑。立足於現有成績，信義房屋未來也將持續著力數位轉型、為產業開創新時代。