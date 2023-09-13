苗栗縣長夫人陳美琦（右）、苗栗縣副議長張淑芬展示頭份市衛生所發明的防蚊罩。（謝明俊攝）

苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所共同舉辦防範失智症活動。（謝明俊攝）

苗栗縣副議長張淑芬（左起）苗栗縣長夫人陳美琦與頭份市長羅雪珠親手縫製防蚊罩。（謝明俊攝）

頭份市衛生所發明防蚊罩，由手作老師親自教導示範防蚊罩的縫製方法。（謝明俊攝）

苗栗縣議員徐功凡也親手縫製防蚊罩。（謝明俊攝）

全台登革熱感染持續上揚目前已突破了6千例大關，苗栗縣衛生局與頭份市衛生所13日舉辦防止失智症日，特別邀請縣長夫人陳美琦等人陪同長輩一起製作防蚊罩，預防登革熱，衛生所主任徐春仕表示，登革熱帶原蚊的最大繁殖源頭，就是室外的儲水容器，利用防蚊罩來隔離病媒蚊接觸水面產卵，可以有效降低病媒蚊繁殖，防治登革熱蔓延。

頭份市是苗栗縣人口最多的鄉鎮市，不論市區或是郊區都仍然有菜園等空地，擺放一些儲水設施，這類儲水桶、儲水槽都是登革熱病媒蚊最好的繁殖點，徐春仕就指出，目前國內登革熱感染確診病例已突破6千大關，其中增加最多的雲林縣，就是因為室外儲水設施成為了病媒蚊的最大孳生源，導致感染病例快速增加。

苗栗縣今年登革熱首例出現在頭份市斗煥坪營區，頭份市衛生所立即與頭份市公所發動清消以及防範病媒蚊孳生行動，全力宣導及勸導農戶民眾清除室外儲水設施，但仍發現事倍功半，原因就在於許多農戶、民眾栽種蔬果時需要室外儲水設施，徐春仕經與同事共商對策，想到在儲水桶上加防蚊罩的概念，不僅可以保持儲水設施隨時保存灌溉用水，也可防止病媒蚊利用存水來繁殖。

頭份市衛生所經找來手作老師協助尋找製作防蚊罩的材料後，利用大型彈性鬆緊帶縫在細目紗網上，再將防蚊罩套罩在儲水桶上，就成了簡便好用的防蚊罩，每個防蚊罩成本不到20元。

13日，苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所共同舉辦國際失智症日，邀請了縣長夫人陳美琦、苗栗縣副議長張淑芬及頭份市長羅雪珠等一同來陪長輩縫製防蚊罩，一起來預防登革熱的蔓延。