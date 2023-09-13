台中市保大員警今年5月間在潭子區發現1自小客車違規，員警按喇叭欲盤查，小客車陳姓男駕駛竟開窗亮出1把手槍，對警車揮了幾下，大膽行徑挑戰警方公權力，陳男隨即遭攔下後稱持的是空氣槍，經鑑驗結果發現，雖該槍枝無殺傷力，但陳被依恐嚇罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

亮假槍案件發生在潭子區環中東路與福貴路口，當時謝姓員警駕駛偵防車巡邏，見30歲陳男的車違規，便聲按了喇叭警示，沒想到在停等紅燈時，陳男竟開窗還比著著偵防車做出「開槍」的動作，員警察覺立即攔查逮捕陳男。

警方指出，在陳男車上查獲「仿貝瑞塔手槍」、彈匣、瓦斯CO2鋼瓶、BB彈等物，經鑑驗結果發現，該槍雖沒有殺傷力，但警方將陳男依涉犯恐嚇、違反《社會秩序維護法》罪嫌函送台中地檢署偵辦。

案經台中地方法院審酌，依恐嚇罪判處陳有期徒刑3個月，得易科罰金、可上訴。台中市政府警察局保安大隊表示，民眾因細故持仿造槍支恐嚇往來公眾，致生危害於公安，實不可取，警方絕不容許坐視不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。