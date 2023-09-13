蘋果（Apple）最新發表iPhone 15系列，有分析指出，iPhone 15系列在大陸銷售將面臨阻力，而且阻力並非來自政府或華為。蘋果在大陸面臨更大的挑戰是iPhone 15缺乏引人注目的新功能，以及大陸經濟前景黯淡。

根據《日經亞洲》報導，大陸先前宣布公部門禁用iPhone，雖然陸美關係緊張，但大陸仍然是iPhone 15首批發行的40個國家和地區之一，9月22日將開始供貨。

分析師認為，iPhone 15和iPhone 14相比缺乏重大升級，可能會影響其在大陸的銷售，特別是大陸經濟面臨不確定性的狀況。

CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）指出，大陸面臨更廣泛的宏觀經濟挑戰，以及疫情後復甦比預期失望，他預期大陸消費者持有手機的時間更久，不會像過去那樣快的把手機升級。

至於華為推出最新款Mate 60 Pro，採用中芯製造的7奈米晶片，是否影響iPhone 15在大陸的銷售備受關注，但Wedbush Securities分析師Dan Ives認為，蘋果和華為的使用者幾乎無重疊，他認為iPhone用戶改用安卓的可能性並不高。