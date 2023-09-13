程男去年拿1疊沒中獎的刮刮樂，到彩券攤「唬弄」要兌獎，趁老闆忙於對獎時，偷走半本共50張、總價1萬元的刮刮樂逃逸，經老闆報案，警循線搜索程住處查獲。他辯稱，只對中2300元，願賠1萬元和解，但僅賠7000元就沒下文，法官依竊盜罪判4月，得易科罰金，可上訴。

中市程男曾4度因竊盜案遭判決確定，並在2021年10月服刑完畢，他2022年12月13日中午故意拿1疊沒中獎的刮刮樂彩券，到張姓老闆的彩券攤兌獎，利用張忙著對獎，分散他的注意力，趁機偷走半本共刮刮樂，逃離現場。

張向警方報案指稱，他忙著對獎時，突然發現程跑掉察覺有異，檢視才發現擺放攤位上的半本刮刮樂不見了，被偷的刮刮樂共有50張、每張賣200元，總價1萬元。警方調閱監視影像循線追查，1周後搜索程的住處，查扣到79張刮刮樂等證物。

程到案辯稱，他只偷50張，其他是花錢買的，並強調，偷50張刮刮樂拚手氣，但對獎只中2300元，他已花用剩200元。檢方偵結，依搶奪罪將他起訴。

法院審理時，程當庭與彩券攤老闆和解表示，願意賠償1萬元，卻僅賠償7000元，就沒下文。

法官認為，程是稱趁人不備，以和平祕密的方式竊取刮刮樂彩券，不符趁人不備、不及抗拒，公然掠取財物的搶奪罪要件，認定犯行為竊盜罪，審酌他有偷竊彩券行前科，所受科刑處分不足以警惕，依累犯規定加重其刑，依竊盜罪判刑4月，得易科罰金。