警消在屋內逐層搜索，最終在頂樓發現情緒低落的林姓男子，當時其站立於牆邊，員警上前安撫其情緒。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

所幸林男最終在警方的勸說下，林男打消輕生念頭，成功挽回寶貴性命。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化1名獨居的林姓男子，因為求職不順導致情緒低落，日前傳line訊息給在當軍人的哥哥訣別，哥哥看到訊息後，擔憂遠水救不了近火，連忙打電話給轄區警方求救，警方獲報後立即趕往林男住處，發現客廳滿地金紙，逐樓尋找最終在頂樓發現林男，成功阻止憾事。

北斗警分局田尾分駐所表示，本月11日接獲1名自稱職業軍人的林姓男子電話，表示因其身在軍中，接到住在田尾鄉平和路親弟弟傳來輕生訊息，擔憂遠水救不了近火，請求員警立馬前往獨居弟弟家中救援，避免憾事發生。

警方表示，因事關重大隨即指派線上執勤員警黃駿宇、范紀允、林冠輝及陳嘉鴻等人火速趕往現場，同時通知消防隊員到場協助，抵達現場時發現大門深鎖，無人回應，不過因時間緊迫因此緊急破門而入，發現屋內客廳散落金紙，不過就是不見林姓男子的身影。

警消在屋內逐層搜索，最終在頂樓發現情緒低落的林姓男子，當時其站立於牆邊，員警上前安撫其情緒，談話中林男才說，因為身體狀況不佳，最近求職屢屢碰壁，萬念俱灰才想說跟哥哥訣別，所幸最終在警方的勸說下，林男打消輕生念頭，成功挽回寶貴性命。

林男的哥哥在得知弟弟獲救後，才放下心中的大石頭，他表示從小與弟弟相依為命，當天一早接到弟弟line訊息訣別都快嚇傻了，感謝警方積極奮力救助，才沒有讓他失去他的弟弟。

北斗警分局長吳詠傑表示，呼籲民眾珍惜生命，在遇到人生低潮或瓶頸時，可尋求社會協助，撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995或張老師1980等心理諮詢電話，協助自己及親友走出生命中的難關，迎接美好未來。

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