桃園市蘆竹區80歲張姓老翁，12日晚間搭車到觀音區來找妹妹，但老翁不記得妹妹住家地址也沒有聯繫方式，於是到派出所求助，員警獲報後利用老翁妹妹的姓名查詢，順利與其妹妹聯繫上，幫助老翁與家人團聚。

大園警分局指出，張翁昨日晚間6時許獨自在新坡派出所門口徘徊，似乎需要協助，值班員警見狀立即上前關心。張翁告知員警，他從蘆竹搭公車來找妹妹，但他不知道妹妹的住家地址及聯繫方式，只知道妹妹大概住在新坡地區，他在附近繞了好幾圈，不知該往哪裡走，無奈之下只好向員警求助。

員警得知後利用張翁妹妹的姓名查詢警勤區系統，發現轄內確實有一個相同姓名的婦人，員警隨即前往該婦人的住處訪查，剛好婦人就在家中，經一番比對後，確認她就是張翁的妹妹。

張翁妹妹得知事情原委後感到非常驚訝，表示哥哥之前都沒告知要來拜訪，隨後便和員警一同返回派出所接人，張翁和妹妹見面後相視而笑、開心團聚，兩人對於警方的熱心幫忙深深表示感謝。