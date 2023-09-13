蘋果iPhone 15系列手機今天亮相，旗艦機型iPhone 15 Pro「全新動作按鈕」為一大亮點，代替以往只能用來切換響鈴和靜音的單一功能開關，不過有網友哀號，iPhone側邊靜音開關堪稱「最重要的靈魂」，如今卻被拿掉「好像失去什麼」。許多網友也認為靜音開關非常方便，「一撥就靜音」；不過也有網友嫌棄「那個鍵有夠容易壞的」。

蘋果首度在Pro系列機型取消iPhone機身的實體靜音開關，改為按壓式的「自訂鍵」，可以切換靜音模式、專注模式，開啟相機、手電筒、錄音等，甚至能搭配「捷徑」，功能更完整。

不過一名網友在批踢踢發文表示，iPhone 15 Pro機身側邊的靜音開關正式走入歷史，變成動作按鈕雖然很棒，功能可以自己設定，要靜音也可以，「但總感覺好像失去了什麼。」

原PO直呼，iPhone側邊的靜音開關看起來不重要，「但卻是iPhone最重要的靈魂」，他平常無聊時會將開關撥來撥去，當成一種紓壓，「現在變成按鈕，總有向現實社會妥協的感覺。」

不少網友也有同感，「靜音鍵很方便，一撥就靜音不用選」、「常開會的就知道，那個指撥超好用」、「這按鍵消失如同當年拔掉耳機孔」。

也有人直言靜音鍵早該消失，「爛功能早該改了」、「壞掉時你就知道有多煩了」、「我的iPhone 6那個鈕就爛掉，感應不良」、「那個鍵很好用，但也是整支手機最容易掉漆的地方」、「超容易卡灰塵、皮屑」、「那個鍵有夠容易壞的，改掉是好事」。