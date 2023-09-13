「人間國寶」陳啟村首次與金門陶瓷廠合創限量工藝品「力士」。(于家麒攝)

「人間國寶」陳啟村詳細解說將木雕作品轉製成陶瓷藝品的各處細節。(于家麒攝)

全國唯一「官窯」金門縣陶瓷廠喜迎60周年慶，首度邀請榮獲文化部登陸認定重要傳統工藝保存者，又被尊稱為「人間國寶」的木雕藝師大師陳啟村蒞廠，透過工藝合創，將技藝傳承｢從技進藝，從藝入道｣的價值觀於講座中分享給廠內的藝師，希冀將｢頂真｣的工藝精神帶給金門的工藝工作者。據了解，雙方首件合創作品「力士」將限量製作10對先行展示銷售，初估每對市值上看百萬元。陳啟村表示，看到作品能與自己的偶像-張大千大師的真跡一起在櫥窗中展示，真的很感動。

談起與金門陶瓷廠的結緣，陳啟村表示，因為自己曾在金門當兵，一、兩個月前金門縣文化局舉辦的一場老兵的藝術展時剛好有來金門，因緣際會下受到陶瓷廠廠長何桂泉的邀請下進到該廠參觀收藏品，看到張大千等多位大師的作品，雙方就發起了「合創」的點子，希望能把自己的木雕作品跟陶瓷廠的工藝相連結，展現工藝與美術的結合之美，提供一些工藝創作品原型，讓陶瓷廠轉製成陶藝品收藏展售。

陳啟村回憶道，1983年時在雙乳山當兵，當時一抽到金馬獎感覺超痛苦，但後來回想起來，真正當兵還是要到金門，人生中的故事性才會更強烈，舉凡住在坑道裡、喝著高粱酒、與同袍一起出操、夜行軍、參與實彈防護射擊等，過程雖然辛苦，但卻都是非常寶貴的經驗，當然也間接影響了後續創作的心路歷程。

「人間國寶」陳啟村詳細解說將木雕作品轉製成陶瓷藝品在工藝上的困難之處。(于家麒攝)

陶瓷藝品大多要分部位接合，但陳啟村卻在成品上找不到絲毫的接點，對金門陶瓷廠技師們的功力很佩服、也很放心。(于家麒攝)

陳啟村說，當時雖然來到前線當兵，也不忘創作，剛好在部隊中的職務是傳令兵，也就有比較多的時間可以繼續從事木雕創作。記得有次叫家人偷寄了幾支「違禁品」雕刻刀過來，但收到東西後卻發現沒有牛樟木等材料可創作，一放假就跑到金城街上佛像雕刻店想購買，但老闆又因材料物資缺乏不肯賣，只能找了當時金門最多的「木麻黃」樹枝來雕刻，但因為還是在當兵得有空才能刻，加上工具也不齊全，最後只雕出了一件「韋馱」半成品，但還是非常享受那些時光。

據了解，國內首屈一指的雕刻大師陳啟村，亦為福州派粧佛代表性匠師之一，14歲起向福州林依水師傅學習傳統神像雕塑，隨著自身對於雕刻技術及藝術造詣的不斷精進，於工藝領域上獲獎無數，除於2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎外，更於2014年獲台南市政府登錄為傳統藝術「木工藝」類保存者；2019年獲文化部文化資產局傳統木雕重要匠師保存者登錄，是有史以來最年輕的「人間國寶」；2020年獲選文化部「國家工藝成就獎」唯一工藝師的殊榮；並先後擔任「府城傳統藝學會」、「台灣工藝之家協會」，及「台南美術研究會」等重要藝術團體理事長，現在也是台灣工藝聯盟總會的總會長，在工藝文化交流上不遺餘力。

廠長何桂泉表示，縣長陳福海上任後即多次走訪陶瓷廠，並提出｢改善作業環境與空間｣、｢強化文創品與市場的連動，藉由廠內資深匠師的工藝與新銳設計師的創意搭配，做出有質感、具收藏性的商品｣、｢文化藝術與工藝技藝的傳承延續｣等具體的指示。本次能邀請到文化部認定的人間國寶陳啟村大師來合作共創新產品真的非常榮幸，將質感、細膩的工藝表現，加入該廠原有的製陶技術，不僅使產品加值，更將逐步進入精緻的高單價工藝品。

陶瓷廠也說明，木雕與陶瓷看似大相逕庭，但這就是工藝合創的起點，透過相異媒材的結合，將原有木雕的造形美及力量美重新透過陶瓷表現與詮釋。這次陳啟村老師的作品「力士」，也是陶瓷廠建廠60年來的一大挑戰，首次將木雕作品重新轉譯，透過廠內資深誌模師蔡金頤對於該件作品的仔細琢磨，以及產線全體人員的細心調整與修飾，最後透過1265度的高溫還原燒製，才能完美的復現這件作品的細節，將材質溫潤的美感，全部集中在這件作品上。

陳啟村也表示，要把木工雕塑轉製成陶瓷，在燒製的過程有些部位很容易斷裂，因此要考慮到主題物件的大小是否適合、作品完成後討不討喜，才會挑選大小適中又可愛俏皮的「力士」做為創作，但多少也跟地區部分風獅爺有點俏皮的點子做聯想。

陳啟村最後也說，剛開始還有點擔心自己的木雕轉化成陶瓷藝品可不可行，因為陶瓷要分部位接合，但他卻絲毫找不到接點，經過與陶瓷廠的技師們討論過工法後，一聽就知道很內行，最重要的是能保留住自己雕刻刀法的呈現並展現出陶瓷廠的特色；這次過來主要也是要驗收成品，沒達標就放棄，但技師們的功力讓他很佩服、也很放心，畢竟全國唯一的「官窯」不會自砸招牌。

陶瓷廠指出，首次與陳啟村大師合創的「力士」，作品大小約為30＊30＊40公分，限量10對，每對皆有證書與編號，最後加上大師的落款，每對售價上看百萬元，將配合10月20日的60周年廠慶，於10月21日起至11月7日止，在台北國父紀念館一樓的博愛藝廊先行展出，10月25日上午10點還有盛大的開幕儀式，將邀3位駐村藝術家與各界長官貴賓們共襄盛舉，屆時也歡迎有興趣的民眾到現場一睹大師作品的風采。