白宮國安會（NSC）印太事務主任芮普胡伯今天在線上記者會中表示，美國此次提升與越南的關係並不是衝著中國而來，這既非與中國的冷戰對抗，也不是在越南與中國間選邊站。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）10日訪問越南期間，將美越間的外交關係提升至最高層級的「全面戰略夥伴」。

中國外交部發言人毛寧11日回應美越關係升級議題時，呼籲美國「摒棄霸權和冷戰思維」。

毛寧說：「我們要求美方處理與亞洲國家的關係時，必須尊重地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同心聲，遵守國際關係基本準則。」

芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）表示，升級後的美越夥伴關係是充滿活力、開放、包容的關係，目的是支持越南及其科技、經濟與發展方面的展望，「這種關係與他國無關」。

「這關乎我們兩國和這種關係的內在價值，即我們的共同繁榮、共同安全以及我們在自由開放的印太、自由開放的南海的共同利益。」

越南為防中國反彈，不斷強調當局與華府密切的關係不會擾亂與北京間的關係，但美越關係提升至與北京相同高度，將無可避免地對中國帶來影響。

北京恐流失原有商業交易，特別是在半導體領域；華府允諾強化越南半導體產業發展，以降低越南半導體產業對中國的曝險。

此外，越南是俄羅斯密切的合作夥伴，同時也是進口俄國武器最多的國家之一；據估計，越南軍火庫約有80%武器來自俄國。

白宮雖未宣布新的軍售案，但美越間新的關係可能有助於美國或其合作夥伴在未來對越南供應軍火，勢必將減少越南對俄國裝備的依賴。