賞鯨船上有一群來自花蓮中央山脈布農族部落的馬遠國小小朋友30位戶外教學，難得看見抹香鯨，超興奮。（賞鯨業者提供）

今天上午賞鯨船驚喜發現20餘隻抹香鯨悠遊，是今年在花蓮近海發現最大群，讓遊客與船長都十分驚喜。（賞鯨業者提供）

抹香鯨近年頻頻出現在花蓮外海，長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨今上午出海，在距離陸地大約6到8海浬間的花蓮外海，驚喜發現20隻抹香鯨群，是今年發現最大群抹香鯨家族，研判可能是颱風走後，洋流關係，聚集在一起；正好船上有來自中央山脈布農族馬遠國小學生戶外教學，讓這群山裡來的孩子遇到海裡的霸王，格外令人興奮。

在經歷了幾個颱風後，花蓮外海近日恢復平靜，鯨豚的目擊率依然維持9成的高機率。今天上午在花蓮外海，再次出現抹香鯨家族，根據船長目擊觀察，約有20隻抹香鯨群集結，船長說，一般觀察抹香鯨家族目擊最多約5隻以內，近年數量有增多趨勢，但這麼多隻抹香鯨聚集在花蓮外海，且離岸近，十分難得。

賞鯨船上約有70位遊客，有一群由黑潮海洋文教基金會協力，來自花蓮中央山脈布農族部落的馬遠國小小朋友30位戶外教學，在船上看著目不暇給的抹香鯨，直呼幸運，是一趟難得深刻的海洋教育。

抹香鯨是齒鯨類體型最巨大的的生物，被譽為大海的使者，卻因環境與人類的干擾，抹香鯨的數量逐漸減少。最近是在今年6月份，同樣在花蓮外海驚喜發現10餘隻抹香鯨悠遊，因此，這次在花蓮外海看見今年最大群抹香鯨群，令人振奮，也反映花蓮外海成為抹香鯨活動的重要區域。

目前正在執行，由勇源基金會贊助、廖鴻基老師領航的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，固定出海蒐集影像、聲音、航跡等資料供研究使用，廖鴻基表示，今年5月開始，花蓮外海就有抹香鯨的出現，到這次發現，已經連續5個月都有抹香鯨出沒，台灣海中的國寶值得更多調查與研究。

隨同出海的多羅滿賞鯨總經理呂世明表示，今年發現抹香鯨機率超過以往，不管上午或下午的時段，都有機會遇見，颱風過後，海象穩定，陽光普照也沒有像暑假氣溫炙熱，再加上潮流跟天氣都非常好，是出海賞鯨的絕佳時機。