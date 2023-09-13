iPhone 15台灣鄰近國家價格差異

蘋果推出iPhone 15新機，美國售價並未調漲，台灣售價則漲1000至2500元不等，這也讓許多消費者開始思考是否要出國購買手機，或者旅遊時順便買iPhone 15呢？查看鄰近日本、南韓、泰國及美國的官網售價，在不考慮稅率及退稅相關規定，南韓與泰國比台灣貴，日本及美國則是相對便宜。

由於美國的售價與iPhone 14系列相同，因此iPhone 15及iPhone 15 Plus可以比台灣便宜4至5千，iPhone 15 Pro系列頂規則比台灣便宜約6400元，若是Pro Max系列頂規價差會更大，超過7600元。、

日本的價格則比美國還貴一些，iPhone 15及Plus與台灣的價差，落在2000至3500元左右，如果是iPhone 15 Pro及Pro Max系列，價差則落在3000至4500元，差最多的是iPhone 15 Pro Max 1TB機型。

iPhone 15 Plus台灣鄰近國家價格差異

iPhone 15 Pro台灣鄰近國家售價比較

南韓與泰國的售價都比台灣貴，iPhone 15及Plus價差落在4000至5000元左右，Pro及Pro Max系列差4000至6000元左右，差最多的一樣是iPhone 15 Pro Max 1TB機型。

實際銷售價格仍依照官方及當時匯率為主，但可以觀察到的是，美國是目前購買iPhone 15最超值的地方，亞洲則以南韓、泰國最不划算，台灣位居中間，較為便宜的則是日本。