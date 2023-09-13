蘋果推出iPhone 15新機，美國售價並未調漲，台灣售價則漲1000至2500元不等，這也讓許多消費者開始思考是否要出國購買手機，或者旅遊時順便買iPhone 15呢？查看鄰近日本、南韓、泰國及美國的官網售價，在不考慮稅率及退稅相關規定，南韓與泰國比台灣貴，日本及美國則是相對便宜。
由於美國的售價與iPhone 14系列相同，因此iPhone 15及iPhone 15 Plus可以比台灣便宜4至5千，iPhone 15 Pro系列頂規則比台灣便宜約6400元，若是Pro Max系列頂規價差會更大，超過7600元。、
日本的價格則比美國還貴一些，iPhone 15及Plus與台灣的價差，落在2000至3500元左右，如果是iPhone 15 Pro及Pro Max系列，價差則落在3000至4500元，差最多的是iPhone 15 Pro Max 1TB機型。
南韓與泰國的售價都比台灣貴，iPhone 15及Plus價差落在4000至5000元左右，Pro及Pro Max系列差4000至6000元左右，差最多的一樣是iPhone 15 Pro Max 1TB機型。
實際銷售價格仍依照官方及當時匯率為主，但可以觀察到的是，美國是目前購買iPhone 15最超值的地方，亞洲則以南韓、泰國最不划算，台灣位居中間，較為便宜的則是日本。
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