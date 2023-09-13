廣三SOGO今年周年慶除了超過10萬組化妝品及獨家商品，還與韓國Esther Bunny艾絲樂小兔聯名推出一系列來店禮。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋9月多間天母獨家時尚名店陸續登場，10月4日前APP會員還可玩《您消費我請客•回饋饗樂百分百》拉霸活動，共5100項獎品相當豐富。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

百貨周年慶倒數，多家業者陸續公布今年優惠，綜觀來看，今年化妝品特惠組相較以往折扣更殺，秋裝同樣是換季之際的熱門購入品項，受惠疫情解禁，周年慶大檔期有望讓各大百貨業績少說較去年成長1成以上。

統一時代百貨台北店周年慶將在21日展開，業者觀察今年百貨買氣回溫，外出旅遊聚餐增加，帶動餐飲、服飾、旅遊相關業績成長破2成，累計至8月全館達雙位數成長，預計今年周年慶業績可較去年成長破10％。21日至10月4日化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400、家電區滿3000送300，持icash支付滿6000再送400，首11日再加碼icash Pay綁定統一時代聯名卡，滿6000再加送200，等同消費6000最高贈1500元，回饋最高達25％。

推薦必買款為北高同慶限定獨家組合，最低3折起，包含蘭蔻極光精華買1送8，特價4662元(45折)、小黑瓶買1送8，特價3942元(45折)、植村秀無極限粉底液組買1送7，特價1710元(45折)等；今年更攜手10大家電品牌，推出台北時代限定買大家電送小家電優惠組，像是集雅社推出LG 65型OLED AI物聯網智慧電視＋6D超維度立體聲霸獨家加贈LG NeoChef 25L智慧變頻微波爐等。

統一時代百貨台北店今年推《怪獸電力公司》五款限量卡友禮，會員只要當日單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換，包含首波21日至24日「怪可愛的暖手枕」，以及第二波28日至10月1日「怪好裝的收納籃」，具有超大容量及內外雙面設計，洗衣收納都好裝，還有第三波10月5日到10月8日「怪方便的折疊桌」等；另21日至10月4日也加碼推出限定滿額禮「摺疊箱型推車」，於全館指定櫃位累計消費滿2萬元即贈乙台(不累贈)，或是持當日累計消費滿2000元發票即可用899元加購乙台。

廣三SOGO於13日至10月10日推滿仟送佰好康，還有全館滿3000送600點Smart Card紅利點數、化妝品滿2000送400點Smart Card紅利點數，同時再加碼13日至10月1日滿10000加送400點Smart Card紅利點數，今年除了推出超過10萬組化妝品及全館獨家商品之外，另祭出「全館滿仟送佰」、「卡友限定週週來店禮」、「聯名卡獨家再加碼」及「樓面加碼再回饋」等活動來促銷，回饋率達23％。此外，Smart Card卡友活動期間扣28點即有機會把近9萬的「宏佳騰智慧電車」帶回家。廣三SOGO全力搶攻周年慶商機，整檔業績目標挑戰 19.7億元，預估成長104％。

另外，廣三SOGO也投入上億元預算，與韓國Esther Bunny艾絲樂小兔聯名推出一系列來店禮，源自歐美在韓國爆紅席捲全亞洲的Esther Bunny艾絲樂小兔，現在正式於廣三SOGO登場，包括絨毛提袋、體重計、防曬傘、收納折疊椅、保冷袋等商品，帶領大家沉浸於艾絲樂小兔的夢幻國度中，13日至19日搶先舉辦VIP預購會。

大葉高島屋也開始暖身，即日起至24日有流行女裝服飾特賣會，GERRY WEBER、山崎隆史、fantasy等全面2折起，迪生名品3折起；9月25日至10月4日遠東全家福展售會，當日消費寢飾用品滿5500元現抵500元，單筆滿3千元即可用999元加購指定款精梳棉雙人床包枕套組，限量30組。9月21日前APP會員刷大葉高島屋聯名卡、陽信、合庫、台灣企銀等指定銀行信用卡，當日單卡累積滿5千元起送百元電子券。

10月4日前APP會員單筆滿2000元即可參加《您消費我請客•回饋饗樂百分百》拉霸活動，最大獎祭出不限餐期的「旭集」禮賓餐券，其他A獎至D獎依序為餐廳咖啡廳500元電子券2張、精美好禮、DOZO寶寶限定禮、29週年品牌券等5100項獎品，每日每ID限兌換1次，每日限額150名。活動開跑自9月1日開跑至11日，已開出7名頭獎，其中最划算的就是在3樓聖亞樂器消費2千元的陳小姐，剛好達活動門檻就抽中最大獎，喜悦之情溢于言表。待各櫃位調整與改裝陸續到位後，加上22日起化妝品週慶預購，與中秋送禮、烤肉等節慶商機、促銷活動的加乘效應，預計9月業績將較上月成長至少20至30％。