硬皮症患者起初手指出現白色、紫色和紅色變化，並且出現凍僵感，嚴重者會影響全身器官，部立桃園醫院風濕免疫科醫師王淳峻表示，硬皮症通常在30到50歲之間發病，女性罹患的機率是男性的3到4倍，不過幸運的是目前已有核可藥物能治療。

王淳峻分享案例，他表示，日前有名34歲的陳姓女子表示，最近手指常感覺到冰冷僵硬，且皮膚的彈性逐漸消失，並且持續出現乾咳、喘及持久的疲累，症狀已超過2個月。不過一開始在住家附近診所就醫，由於症狀未見改善，醫生隨即透過電子轉診平台轉診至衛福部桃園醫院進一步診斷和治療。

王淳峻說，經系列的檢查後發現，陳姓女子是罹患罕見的自體免疫疾病，又稱之為硬皮症。硬皮症的特點在於免疫功能失調，導致體內的結締組織過度增生，進而使皮膚逐漸硬化和失去正常功能，通常在30到50歲之間發病，女性罹患的機率是男性的3到4倍。

王淳峻指出，硬皮症患者的症狀會隨著疾病的發展而多樣化，最初手指出現白色、紫色和紅色變化的雷諾氏現象，另也可能影響全身器官，包括肺部、食道和大腸，導致呼吸困難、吞嚥困難和便秘等問題，若出現乾咳、喘、疲累等症狀，並且持續2個月以上，應尋求醫師的協助。

王淳峻表示，幸運的是現在已經有正式核可的藥物，能幫助硬皮症患者維持良好的肺部功能和生活品質，這些藥物已經納入健保給付。治療後患者的症狀可以逐漸改善，而在這個案例中，陳姓女子已經轉回原診所進行後續觀察。

桃園醫院副院長王偉傑強調，轉診制度確保患者能夠在最適合的醫療機構中獲得適當的治療，因為每位患者的情況和需求都是獨特的，醫療院所透過健保醫療資訊雲端查詢系統及電子轉診平台，基層醫師可掌握患者轉診治療狀況銜接後續照護，有助於提高治療效果，確保患者在就醫過程中獲得最佳的照顧和支持。