林頭家托安排適合長者的活動，找出個人潛能，發展出興趣。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣老年人口占全縣五分之一，包括家托、社區長照、長照機構共約400多家可受託照顧老人，雲林縣府衛生局每年評鑑約100家，鼓勵做出「關雲長」（關懷雲林長者）特色，若拒不改善則不續約，今年共19家獲獎，今於劍湖山飯店頒獎。

今年榮獲關雲長特色獎的19個單位包括若瑟醫院斗南區、伊甸西螺區、復健青年協進會（北港區）、慈濟醫院（北港區）、紅十字會（台西社區、東勢居家長照）、職心居家、台大雲林分院（虎尾區）、林頭家托、大美家托、柏坊社區長照、小太陽長照、承鑫居家式長照、他里霧長照、顧寶居家長照、德蘭長照等。

雲林縣衛生局表示，希望長照服務單位帶給老人家身心靈全面照護，不只是制式的課程；在地老化是很重要的，只要用心就會與別人不同，關雲長獎著重於服務特色，若拒不改善則不預約，去年解約2家。

今年獲獎者的服務特色包含主動發現特殊弱勢個案、導入園藝或音樂輔療、運用照顧家中身心障礙者經驗照顧社區長者、利用自家庭院帶長者回味務農、建置數位系統把個案資料即時回傳機構等。

衛生局長照科長黃建榮表示，長照機構每4年評鑑一次，及格是最基本的要求，縣府也透過評鑑發現有特色的機構與服務模式，藉此帶動良性循環。

衛生局長曾春美甫自英國考察返台，她表示，英國的家庭照顧者可獲政府給付工作津貼已經入法、年輕照顧者的未來發展也受到關注，足以做為台灣長照政策參考。

雲林縣長張麗善表示，「長照品質做得好，青年創業沒煩惱」，感謝提供長照服務的所有人員，他們對雲林縣有極大貢獻。