台北市大直街的基泰建設建案「基泰大直」7日發生施工意外，導致鄰近民宅傾斜倒塌，網紅「崴爺」在臉書專頁透露，自己就是基泰大直預售屋的買家之一，還在了解後續如何處理，而崴爺上podcasts「地產好學聲」提到，和基泰協調的狀況是，事發已快過1個禮拜，還沒有收到基泰提出明確的解決方案，崴爺說：「在交涉的過程中，（對基泰的）信任感是慢慢地在流失」。

崴爺去年購入基泰大直預售屋，他當時直呼：「一隻腳跨進天龍國了」，如今卻發生施工意外，崴爺上podcasts「地產好學聲」提到，他有開屋主自救會群組，已有13位有意願解約，而非基泰說的1、2戶，至於基泰稱會「從寬認定」預售戶解約，崴爺則指出，和基泰協調的狀況是，屋主主動提解約，還是要照合約走、收15%違約金。

崴爺表示，事發已快過1個禮拜，還沒有收到基泰提出明確的解決方案，甚至連其他基泰預售案的屋主也私訊求助，風暴逐漸擴大，不過崴爺也提到，已和基泰約好溝通的時間，「一切就等碰面，看他們有沒有解決的誠意」。

至於外界關心崴爺的財務狀況，對此，他則在臉書強調：「我從不做超過能力的事情，也一直有在賺錢、理財，所以不會有問題的，請不用擔心」，他慶幸至少沒有人傷亡，「我的心情沒有受影響，只是這段時間要低調一點，不要惹事。」