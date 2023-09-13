向華強的兒子向佐近年除了拍電影，也開始直播帶貨，工作滿檔到一天只能睡三到四小時，朋友眼見他如此勞累，好奇詢問：「你直接躺平花錢就行了，為什麽還要這麽努力」；對此，他也寫下千字文透露內心想法。

向佐近來演藝工作滿檔，還得經營剛起步的直播事業，每天忙碌到只睡三、四小時，不禁讓朋友好奇詢問：「你直接躺平花錢就行了，為什麽還要這麽努力，別人拍戲好歹賺錢，你則有可能貼錢貼時間的，努力又不一定成功，躺平比較輕鬆」，對此，他坦承家人認為他資質平平，並不支持他進演藝圈，但自己還是決定丟掉面子和光環踏入圈子，跑了四年龍套後，才了解並非屬於偶像派及實力派演員，決定改習武精進自己。

向佐表示習武曾傷到「致殘致死」的程度。（圖／向佐JackyHeung微博）

向佐表示習武後，不僅手腳曾骨折，脖子和脊背也有嚴重錯位，甚至到「致殘致死」的程度，不過由於堅信能打出屬於自己的天下，仍咬牙挺過七年時間，好不容易熬到首部影視作品《封神》問世，迎來的卻是遭全民嘲諷的失敗，雖然不畏失敗接演第二部作品，但仍未迎來成功曙光，這才讓他理解努力和成功沒有關聯，但決定讓武打生命往後延續。

向佐強調無法確定是否比其他人幸運，但能確定是否已拚盡全力，雖然古話說：「盡人事待天命。努力或許無用，卻創造了『人定勝天』之類的奇跡」，但他強調未來會繼續努力拍電影、做好淘寶直播以及努力生活，不辜負不到百年的短暫一生。