孫盛希提醒每個人認真感受當下，無所顧慮一起搖擺。（滾石唱片提供）

孫盛希今（13日）推出全新單曲〈Bounce〉，再度攜手時尚性感音樂人KIRE，共創詞曲製作，4度與KIRE合作，孫盛希笑說：「覺得自己很擅長寫難過的歌，但相對的KIRE很會寫鼓勵人的歌和可以開心搖擺的節奏，給了我很多不同靈感。」

孫盛希更透露，〈Bounce〉這首歌原本是KIRE要自己唱的，但她硬把它搶來，笑說：「有次偶然聽到他寫的beat，我就想哼哼看，結果最後就變成我的歌！他一開始很捨不得讓給我，但後來聽了我寫的旋律，覺得很適合我，就支持我收錄在專輯中，於是這首歌就誕生了。」希望聽眾們聽到開心的音樂，全身細胞都能一起歡樂動起來。

相對KIRE的外向，孫盛希覺得自己比較內向，兩人創作的邏輯和思考模式都不太一樣，彼此不僅能互相輔助旋律或製作上的想法，還可以一人負責寫韓文、一人寫英文，共同完成一首歌，「滿喜歡這樣的火花！」更大力讚賞：「覺得KIRE是很勇敢嘗試各領域的性感時尚音樂人！」孫盛希繼〈jagi〉之後，孫盛希發覺在一首歌裡面使用三種語言十分好玩，KIRE也鼓勵她繼續嘗試混搭多種語言進行創作。

孫盛希最新單曲〈Bounce〉唱跳大勢House-Pop曲風，歌詞由中、英、韓3種語言交織，傳達「do what you wanna do，不要煩惱那麼多」的核心精神。她用韓文饒唱，洗腦副歌一聽就上口，呼籲聽眾們「把握稍縱即逝的快樂！」繼感性的專輯開門曲〈INFP〉，孫盛希表示：「〈Bounce〉是一首風格完全反向的歌曲，通常想很多的我，經常擔心快樂很快就會結束了，有時候反而無法好好享受跟投入在當下。所以這次趁夏天的尾聲，天氣最舒服的秋天開始，想要做一首無憂無慮、鼓勵自己也希望大家開心享受當下的歌曲。」