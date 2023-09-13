屏東十大伴手禮「豆油伯」出品的茶姬醬油，近日榮獲英國星級美食大獎最高榮譽金叉獎，成為台灣唯一獲得此殊榮的醬油品牌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東十大伴手禮「豆油伯」出品的茶姬醬油，近日榮獲英國星級美食大獎最高榮譽金叉獎，成為台灣唯一獲得此殊榮的醬油品牌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東十大伴手禮「豆油伯」出品的茶姬醬油，近日在素有食品界奧斯卡獎稱號的英國星級美食大獎中，打敗全球1萬4000餘件產品，不僅進入三星肯定，還榮獲最高榮譽金叉獎，成為台灣唯一獲得此殊榮的醬油品牌，名符其實的屏東之光、台灣之光。

豆油伯二代李明芳表示，從台灣抵達英國參加比賽需飛行16個小時，可惜第一代82歲的父親李安田老先生無法一同前往。她說，豆油伯品牌除了想推廣台灣的雜糧外，更想創造出一瓶真正屬於台灣的醬油，所以特別謝謝主辦單位給予此項殊榮，讓她有機會可以分享自家產品，也讓世界看見台灣的豆子也可以有專屬於自己的醬油。

「越在地，越國際！」屏縣府指出，豆油伯成功邁向國際，不僅代表屏東縣農產品質量卓越，也是對縣府團隊莫大的肯定與鼓勵，縣府年年徵選屏東十大伴手禮商家並出版成購物指南，近年來成為許多企業及民眾過節送禮的參考指標，未來將持續攜手十大伴手禮店家，將屏東在地美食與文化推向國際舞台，成為閃耀星光。

英國星級美食大獎Great Taste Awards素有食品屆奧斯卡獎稱號，根據統計，2023全球計有1萬4195件產品參與美食大賞評鑑，其中有4088項產品被授予一星、1568項獲得二星，最後僅有248項產品被授予美味三星級，而首度參賽的茶姬醬油不僅一舉拿下僅有2％能夠被授予三星級肯定，更獲得全世界僅有25名的最高等級金叉獎，是台灣唯一獲得此項殊榮的醬油品牌。