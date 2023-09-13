雙北停車位一位難求，且收費愈來愈貴，不過有民眾近日發現，新北市新莊區思源路的一處停車場，夜間收費1小時竟然只要8元，非常驚訝；還有駕駛透露，新莊晚上路邊停車還免費，更划算。

原PO日前在臉書「路上觀察學院」分享他發現新莊一處停車場晚上10點到隔天清晨6點停車，1小時只要8元，白天則是1小時30元，原PO嚇到「寸土寸金的年代竟然還有1小時收8元的停車費」。

貼文PO出後，大批新莊人反而說這算貴了，「很多路邊夜間停車不計費」、「我看過5元的」、「之前是5元」、「可是新莊路邊晚上8時到隔天早上8時不收費欸」、「台北住久了，平常都60、80/半小時，看到30/小時，頓時覺得超佛」。

還有駕駛分享更便宜的停車場價錢，「這沒什麼，我住中壢日月光附近，附近停車場一天只收30元/次，比機車還便宜」、「我看過最便宜的費率是在台北市小南門旁邊，愛國西路42巷的平面停車場，晚上6點之後1小時才5元」。