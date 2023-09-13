為強化青少年對於法治教育的觀念並預防犯罪，金門縣警察局自各級學校開學後，由少年警察隊緊鑼密鼓的深入校園，與校長、學務人員及校安人員面對面溝通、交換意見，並針對個別學校不同情況設計規畫宣導內容，宣導主題包括反毒、反詐欺、反霸凌、反幫派、兒少性剝削、性別平權(性騷)、性影像犯罪等，受到各校師生們的熱烈迴響。

縣警局指出，今年1月間立法院已三讀通過包括《刑法》、《犯罪被害人保護法》、《性侵害犯罪防治法》與《兒童及少年性剝削防制條例》等「性影像四法」的修正案、總統並於2月8日、15日公布施行，目的就是要來面對日益嚴重的「數位性暴力」事件，嚴懲性影像犯罪，杜絕數位性暴力。

而針對新法令的修正、施行，縣警局為避免青少年因欠缺法律常識、社會經驗不足等原因誤觸法網，尤其面對各種誘惑容易涉及網路數位性別犯罪案件的隱憂，該局特別自9月起主動聯繫、規畫入校、入班，辦理強化少年高發犯罪預防宣導及法治教育作為，以少年觸法可能面臨之民、刑事責任強化法治教育宣導為主題進行宣導，以避免學生觸法及提高自我保護意識，且持續加強利用各種時機、公(私)機關、機構辦理活動時，以搭便車方式對青少年進行犯罪預防宣導，減少被害。

縣警局長盧廷彰期許，年輕學子應藉由縣警局入校、入班的宣導作為，吸收、深化法治觀念，日常應避免進入高風險誘因場所，如網咖、撞球室等；另外，對於網路簽賭、新興毒品等的誘惑，應表明態度，堅持拒絕，切勿因一時好奇嘗試，毀了自己的人生。

盧廷彰也提醒家長們，應該特別注意孩子們的交友及經濟狀況，尤其對於網路交友一事更應特別提醒孩子們，務必當心，不可拍攝私密照片，以免遭受勒索、甚至被害。