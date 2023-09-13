高雄市政府青年局推動的「大港青年實習媒合計畫」，透過青年局把關，媒合高中職以上青年至高雄企業有薪實習，也安排產業見習工作坊及企業參訪等活動，協助青年畢業即就業，從學校到職場順利銜接。日前青年局與MUJI無印良品岡山門市合作，舉辦青年參訪，讓青年透過實際參與體驗企業文化；MUJI無印良品也以專業門市夥伴帶領實習生進行實際學習，經過相關考核後，通過核可的實習生也轉任正職，畢業、就業無縫接軌。

無印良品參與高市府青年局「大港青年實習媒合計畫」，攜手為高雄留才。（圖片來源：高雄市青年局提供）

台灣無印良品在台經營近20年來，受到許多人喜愛，日前青年局在高雄最大的岡山門市舉辦一場企業參訪，在過程中透過專業人員的講解，使青年瞭解MUJI無印良品企業理念；除此之外，青年也透過實際演練，瞭解MUJI無印良品如何維持實體店面的營運。當天超過九成的青年皆認同整體活動有助於了解職場實務運作，對於思考未來職涯方向也很有幫助。

無印良品岡山門市是高雄最大門市，商品範疇包含食衣住行，還有木育空間可辦講座。（圖片來源：高雄市青年局提供）

MUJI無印良品除了配合舉辦企業參訪，也參與青年局大港青年實習媒合計畫，在MUJI無印良品岡山門市實習的董同學因表現良好，目前已轉任正職。董同學表示，她很喜歡家具，也熱衷打理布置自己的住所，在MUJI無印良品學習到許多關於陳列擺設、空間色調規劃的技巧，很開心能夠獲得這些課本沒有教的知識；而實習時或多或少都會經歷挫折跟壓力，但這些都是出社會後一定會面臨的情況，她很慶幸能透過實習獲得歷練，相信這些經驗能成為讓她成長的養分，以後不管在什麼環境都有辦法面對與解決問題。

青年局局長張以理（右一）拜會MUJI無印良品，與營業部長吳瑜芬（左二）、人資部長林欣韻（左一）交流。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，112年「大港青年實習站」媒合平台，總計已募集超過250家實習企業，提供超過1,500名實習職缺，企業及職缺皆由青年局把關，提供基本工資以上的實習津貼，讓青年安心實習；透過實習也能讓青年瞭解企業文化，藉由相關領域專業工作者的引領和指導，讓青年有機會親自進入產業實際瞭解工作內容。目前的實習職缺仍持續增加當中，呼籲青年學子把握機會至「大港青年實習站」投遞履歷，累積職場經驗值，提升就業即戰力與軟實力。

無印良品每天開店前有承襲日本總部的「朝禮練習」，店員也帶領參訪學生透過精神喊話開啟朝氣的一天。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局更進一步指出，今年「大港青年實習媒合計畫」近5成為新加入企業，提供青年更多具學習性職缺，包括旅遊節目剪輯師、社群經營/品牌行銷企劃員、視覺輔助研發助理等，歡迎就讀高雄各高中職及大專院校、或戶籍設於高雄之全國各高中職與大專院校學生把握機會，踴躍投遞履歷（https://reurl.cc/K0mZWq），若有計畫相關疑問，也歡迎撥打專線07-332-1068#61、#54詢問。