國民黨立委洪孟楷今日質疑，農業部長陳吉仲宣稱7月17日後不再進口巴西雞蛋，但據海關資料，8月仍有高達572公噸雞蛋從巴西進口，換算顆數將近千萬顆，懷疑農業部又再帶頭說謊。對此，行政院發言人鄭文燦13日說，最後一批巴西進口蛋確實是7月17日到港，並暫存在海關冷鏈倉庫，直到8月17號才提貨，並非新輸入的雞蛋。

鄭文燦下午出席「2023年第400萬名來台旅客迎賓活動」，針對藍營質疑政府8月還進口巴西蛋，他說，最後一批從巴西進口的蛋是7月17日進口，並暫存在海關冷鏈倉庫，直到8月17號才提貨，大概有500多公噸，「所以它是7月17號到港的這一批，並不是新增的」。

此外，台農蛋品公司近日將進口巴西蛋效期標錯，從「9月24日」標成「10月5日」，現已主動回收下架，此舉遭國民黨總統參選人侯友宜痛批離譜，並點名對手、民進黨主席賴清德出來說明。

鄭文燦解釋，巴西進口雞蛋的效期大概是90天到120天，這在巴西包裝時就會記載清楚，而台農蛋品是將雞蛋洗選後的1個月，列為最後使用期限；食藥署會同高雄市政府、屏東縣政府聯合稽查後，因為蛋還在4個月期限內，但因為標示不實違反《食品安全衛生法》，最高可以罰400萬元，業者必須回收下架。