李宜玲表示：「我們非常高興能與投資者、學術界、政策制定者、非政府組織和各行各業攜手合作，通過運用MSCI在衡量財務和非財務價值方面的創新經驗，讓資本市場對於如何促進永續價值，有更深的認識。」

MSCI永續發展中心旨在協助資本市場發揮作用，以創造永續價值，並應對氣候變遷等全球挑戰。該中心將利用MSCI在投資行業累積的經驗和專業知識，推動金融業、學術界、政府、非政府組織、智庫及各行各業之間的合作，並助力縮小它們在制定戰略過程中所涉及的資料、分析、政策和行動之間的差距。

無論是推動業界再生能源經濟轉型，還是應對其它長期風險，都需要資本市場生態圈的通力合作。MSCI永續發展中心可提供相關支援，促進多方合作如下：

1、提供資料和專業知識——該中心將為學術研究人員及政策制定者，提供投資者決策時所採用的永續資料、指標與模型。中心計畫與史丹佛大學商學院等頂尖學術機構合作，舉辦培訓，進而幫助研究人員及學生了解這些資本配置指標是如何設定和投入實際應用，以便在永續資料領域快速發展中常保優勢。

2、共同探索全新方式——中心將鼓勵資本市場生態圈的創新者，利用全新的資料和測量方法，為新興的永續金融主題提供研究觀點，並協助進行明智的資本配置決策。由「全球適應和復原力投資工作小組」（Global Adaptation and Resilience Investment Working Group）制定的氣候韌性投資框架，即是由MSCI永續發展中心提供分析支援，並獲得貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）和氣候工作基金會（ClimateWorks Foundation）贊助經費。

3、推薦有助決策的研究——中心將精選一系列對投資者和企業有用的重要學術論文。在成立初期，中心將重點推薦有關永續因子與金融資產價值關聯性研究的論文。

4、搭建思想交流的平臺——中心將廣邀資本市場生態圈的領導者，就永續發展的風險和機遇進行廣泛的觀點交流。這些交流將基於高品質的研究成果，並在嚴謹、客觀分析的基礎上展開。

MSCI董事長兼執行長費南德斯（Henry Fernandez）表示：「氣候變遷等全球挑戰，無法單靠政府、企業、非政府組織，或多邊組織等任何一方獨自解決。最有意義的解決方案均需要某種形式的跨界合作。MSCI永續發展中心將廣泛彙集具有互補優勢和專業知識的專家，並協助他們將資料分析所得到的構想，轉化為實際行動，發揮影響力。