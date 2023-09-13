洋基、紅襪展開4連戰對決，首戰因雨延賽，13日的比賽以雙重賽模式進行，本季洋基先發投手戰力排在中段班，不過面對世仇使出渾身解數，瓦茲奎茲（Randy Vasquez）、羅棟（Carlos Rodon）表現十分稱職，力壓紅襪野手群，洋基單日進帳2勝，也幫助總教練布恩（Aaron Boone）拿下執教第500勝，系列賽確定保持不敗。

初次碰上左打為主的紅襪打線，瓦茲奎茲用最擅長的沉球對付他們，首局連續製造3個滾地球出局，前3局力保不失，經過一輪探索後，紅襪打者逐漸掌握瓦茲奎茲球路，第4局狄弗斯（Rafael Devers）先以一發陽春彈打破平手僵局，再靠著洋基守備自亂陣腳，利用暴投跑回第2分。瓦茲奎茲今年最多就投5.2局，單場用球數86顆也是本季之最，一有狀況布恩馬上將他換下，洋基避免繼續失血，瓦茲奎茲此戰3.2局失2分。

6局上洋基發起進攻，托瑞斯（Gleyber Torres）的安打送回2分，洋基完成超前，加上菜鳥投手布里托（Jhony Brito）繳出2.1局無失分，成功將戰局交付給牛棚，洋基守護神荷莫斯（Clay Holmes）9局上陣，卻在1出局後連投3個保送，搞成滿壘緊張局面，所幸讓佛度戈（Alex Verdugo）敲出滾地球完成雙殺，洋基首戰以3比2險勝紅襪。

雙重賽次回合又是紅襪率先得分，菜鳥游擊手拉菲拉（Ceddanne Rafaela）敲出大聯盟首轟，不過羅棟全場只失這1分，揮別上一戰遭老虎痛擊的陰霾，送出5局掉1分9K好投，洋基打線第6局獲得超前分，幫助羅棟獲得本季第3勝，洋基第2戰再以4比1勝出，這一勝不僅讓布恩完成執教生涯500勝里程碑，也讓洋基戰績來到73勝72敗，成功追上世仇紅襪並共享墊底位置。