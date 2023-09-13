▲基隆警方查獲七堵一處線上博奕與販毒據點，起出K他命300公克與其他刀械、點鈔機、主機等作案用品。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲警方查獲10台用於線上博奕用的電腦主機。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲警方共查獲8位嫌犯，其中竟有5人是通緝犯，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及賭博等罪，將許男等8人移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警方於近期接獲情資，在七堵一帶疑似有集團販售毒品及經營俗稱「球板」的線上博弈非法活動。12日上午見時機成熟，持搜索票發動查緝該處據點。警方進入該據點後，只見牆上掛著「說到做到」牌匾，相當特別，還寫著基隆公司，後調查才知該處竟是明仁會基隆分會據點。警方當場查扣10台電腦主機及300公克K他命，同時逮捕5位通緝犯，後將許姓男子等8嫌帶回偵訊。

基隆警破獲非法線上博奕及販毒據點 竟是「明仁會」基隆分會

據了解，基隆市警察局刑警大隊偵三隊與第三分局偵查隊接獲情資後，派員前往調查，於12日晚間判斷時機成熟，並確認屋內人數後，即派員持搜索票進入該據點內，當場控制住8名犯嫌，調查意外發現其中5名犯嫌竟然分別為詐欺、傷害、毒品等案件通緝犯。

警方深入調查得知，在8名犯嫌中，共有2名為明仁會成員，且依照據點懸掛的牌匾上敘述，也確認該地點為知名幫派「明仁會」的基隆分會據點，當場查扣10台用於線上博弈的電腦主機、22台螢幕及300公克K他命、10多包毒品咖啡包及點鈔機等證物，另起出3把武士刀、7把開山刀等刀械，隨即將許男等8人帶回偵訊。

警方詢問調查後，犯嫌供稱有經營線上博弈，但否認有販賣毒品，僅表示該批毒品是自己要施用。

後警方依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及賭博等罪，13日將許男等8人移送基隆地檢署偵辦，另將持續向上追查毒品來源。

基隆市警察局表示，民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社區安全。

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