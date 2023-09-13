桃市府民政局13日公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人，送交地院選任。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府民政局13日公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人，送交地院選任。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府民政局13日公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人，送交地院選任。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府民政局13日公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人，送交地院選任。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府民政局13日公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人，送交地院選任。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

國民法官法今年正式上路，桃園市於9月1日完成首件國民法官審理甥弒舅案宣判，桃園市府民政局13日從近181萬人中，抽選出6600人，為明年備選國民法官初選名冊，預估將會審理到今年2月的女女戀生變燒死3歲童案和3月將師娘推落水溝亡2案。

桃園市政府13日上午於民政局六樓戶政科，公開隨機抽選桃園地方法院「113年備選國民法官初選名冊」，會中邀請桃園地方法院庭長張宏任、桃園地方檢察署檢察官李孟亭及桃園律師公會祕書長劉衡到場共同見證。

抽選程序由民政局副局長藍品畯擔任主席，秉持公正、公開原則，宣讀抽選基本事項後，以電腦操作戶役政資訊系統隨機抽選，範圍為桃園地方法院指定基準日、今年9月5日設籍人口，符合年滿23歲且連續居住4個月以上的桃園市民，經過篩選，具備資格者共計180萬7863人，再依桃園地方法院估算數，抽選出備選國民法官初選人數共6600人。

民政局長劉思遠指出，國民法官制度落實主權在民觀念，希望在審判中加入來自各行各業國民法官的多元經驗、看法，與法律觀點彼此激盪，藉由國民參與，使判決結果更貼近民意，進而促進國民與司法審判的相互理解與信賴。