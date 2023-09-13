新竹縣農村社區參加農業部金牌農村競賽都獲得不錯成績，縣府農業處鼓勵有特色的社區農村參加縣內初賽，評選前2名各有3萬元獎勵金，代表新竹縣參加全國賽，若奪冠能獲農業部50萬元農村發展獎勵金外，縣府再加碼獎勵30萬。

農業處長傅琪媺說，全國金牌農村競賽是每3年舉辦1次，6年前農委會水保局舉辦第1屆競賽，北埔鄉南埔村是全國第1個通過農村再生計畫的社區，修復百年水車形塑「黃金水鄉」等農村產業特色，在首屆金牌農村奪金，2021年第2屆新竹縣獲1銀1銅。

寶山鄉新城社區透過政府資源協助復耕甘蔗，開發黑糖爆漿包等多元黑糖加工製品，推動系列農村體驗遊程和社區健康站綠色照護，拿下金牌農村銀牌。

新埔鎮旱坑社區以九降風製作的柿餅聞名全台，發展為柿餅教育園區，提供產業及生態導覽解說、柿染DIY、戶外教學程等體驗活動，豐富旱坑社區產業六級化的願景得到銅牌。

傅琪媺說，金牌農村全國賽規定拿到金牌的農村社區，下1屆不能參加，其他名次可再次參賽，南村社區已跨界，今年第3屆全國賽可先參加初賽爭取進全國賽，新竹縣初賽將從9月20日報名收件到10月15日。

傅琪媺並說，新竹縣各鄉鎮的農村社區，多有農水署補助經費改善相關設施，發展相關產業營造在地特色，為鼓勵參加全國金牌農村縣內初賽，前3名可獲3萬、2萬及1萬元獎勵金。

傅琪媺指出，縣內初賽將評選出前2名金牌農村參加全國決賽，前3名可獲農業部50萬、30萬及20萬元農村發展獎勵金，金牌全額補助2人參與農村發展國際培訓計畫，銀牌和銅牌各1人。

縣府也加碼獎勵代表新竹縣參加全國賽的農村社區，若拿到金牌再頒30萬元獎勵金，銀牌6萬、銅牌3萬及優等1萬元。