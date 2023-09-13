星球工坊「2023繁星金兔中秋禮盒」以質感設計展現品味，並可依照需求選擇想要的組合。（Magi Planet星球工坊提供／朱世凱台北傳真）

中秋送禮玩創意，卡滋爆米花看準卡通《蠟筆小新》的高人氣，當中的「小白」忠實又可愛累積一票粉絲，於是再度推出野原家族系列產品，神還原小白專屬小窩，將白色小屋與藍色屋頂的狗屋設計成產品提盒，別具巧思；Magi Planet星球工坊今年則推「繁星金兔中秋禮盒」，奢華造型相當有質感。

卡滋爆米花將野原一家的忠實伙伴小白變身為爆米花桶，多功能造型桶裝設計十分呆萌，同時也是收納好物，還可裝上背帶隨身背著趴趴走。限量「卡滋爆米花-小白造型桶」隨桶內含品牌招牌人氣口味「美式焦糖牛奶風味爆米花」，定價659元，即日起在全家、家樂福、愛買、蝦皮購物、momo購物網、PCHOME、YAHOO等各大通路平台將依檔期陸續上架。

Magi Planet星球工坊今年則推「繁星金兔中秋禮盒」，主色調以深藍色呈現高貴內斂的質感，搭配閃耀燙金元素，展現送禮者的高級品味，共有6款組合，不同的組合價位及規格滿足各種送禮需求。同時首次玩三方聯名，攜手唐氏症基金會x點點善Cooseii推出「公益聯名款-星月派對提盒」，凡買一盒公益款提盒，品牌即回饋捐贈唐氏症基金會10元。即日起於Magi Planet星球工坊官方網站、門市據點、蝦皮商城上市。