周三終場，加權指數上漲8.80點或0.05%，報16581.51點，成交量略增至2526.22億元；櫃檯指數上漲2.05點或0.96%，報215.09點，重回5日線，成交量縮至627.72億元。

權值王台積電(2330)開高後翻黑走跌，收在541元最低，下跌3元或0.55%；聯電(2303)、聯發科(2454)則雙雙走強。台積電投資安謀(Arm)帶動矽智財(IP)高價股強勢向上，高價千金股多數走高，股王股后信驊(5274)、世芯-KY(3661)均上漲超過3.5%，而老三換人，大立光(3008)收跌1.71%至2015元，一度回測2000元大關，而力旺(3529)漲停重回2000元關卡，收在2060元超車大立光；旭隼(6409)、緯穎(6669)、創意(3443)、材料-KY(4763)、祥碩(5269)等紅潤收場，譜瑞-KY(4966)也一度觸及千金位。

蘋果新機登場，蘋概股跌多漲少，鴻海(2317)、日月光投控(3711)雙雙下跌；光學鏡頭雙雄大立光、玉晶光(3406)同樣齊跌2%以上，以及華通(2313)、台光電(2383)、全新(2455)、穩懋(3105)等股價亦走跌；Type-C概念股不同調，偉詮電(2436)、創惟(6104)、威鋒(6756)等紛紛轉向下挫，而Type-C供應鏈及其他相關的祥碩、譜瑞-KY、正崴(2392)、優群(3217)等表現則相對強勁；AirPods概念股新日興(3376)也樂走揚。

AI指標股廣達(2382)、緯創(3231)、勤誠(8210)、緯穎獲多方敲進，表現相對穩盤。

中秋、國慶連假助陣，旅行社股、飯店股備戰，雄獅(2731)、鳳凰(5706)、寒舍(2739)、雲品(2748)、夏都(2722)等股價均集體上漲約3%；油價飆升，正新(2105)、建大(2106)股價提振，橡膠、觀光餐旅漲幅居上市冠亞軍。而玻陶股多頭火種，中釉(1809)拿下桃機三航廈工程案、冠軍(1806)8月營收成長，股價聯袂揚升，同樣助陣玻陶類指。橡膠、觀光餐旅、玻陶、造紙、化工、油電燃氣、水泥等傳產類指皆上漲超過1%。金融、航運、鋼鐵、汽車齊力翻紅；電子、半導體、光電、紡織、電機則收黑，表現遜於大盤。

美國周四將發布最新CPI(消費者物價指數)，數據可能增加且油價急漲下，恐加深市場對物價通膨壓力之疑慮，聯準會下周舉行既定會議，市場預估利率不會變動，但評估11月再度啟動升息。

蘋果新機亮相，加上華為7奈米國產手機，產業可望掀起換機潮，科技股帶動下，可使台股在半年線上升有強力支撐，後續關注銷售實績以及旺季效應，九月底亦有作帳行情，法人預估，短期台股在季線與月線區間震盪，留意量能帶動與否，近期量能不振，影響後續上攻動能，而周五為四巫日結算日，留意留意美股是否出現壓低結算跡象。操作上，周四台灣軍工展開幕，類股可望逢低布局；AI族群漲多修正多時，後續關注實績表現。