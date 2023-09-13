漢翔表示，本次將展出勇鷹號實現國機國造、自主維修、民用航太業務關鍵技術、產業供應鏈與智慧製造及多角化經營等5大亮點。漢翔今年在民用、國防及科技服務三大業務均有大幅斬獲。在民用業務方面，成功爭取數家國際知名航空、發動機大廠的多款零組件合約；軍用業務方面，勇鷹號高教機進入量產交機高峰，將依約於115年完成66架交機；而F-16構改升級案將於年底完成139架機的性能提升，順利結案，帶動國內航空產業技術轉型升級，取得進軍國際的資格。

在能源業務方面也有亮眼成績，業務量較去年同期成長7倍，儲能系統、燃氣渦輪發電機組業務皆有新進展；多角化經營部分，漢翔美國子公司為了強化業務功能，代理全球知名廠商的工具、零組件，期望提供客戶最全方位的規畫方案。此外，100％持股子公司翔園文旅推廣醫療輔具、提供活動與會議場地服務等。漢翔與國內產業夥伴持續建立完善的供應鏈體系，面對未來的各式挑戰，打造國家隊。