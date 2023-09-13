15歲童星吳以涵過去演出《俗女養成記》中主角「小嘉玲」走紅，並以此入圍金鐘獎最佳女主角獎，去年她挑戰鬼片《頭七》，片中飾演Selina（任家萱）的女兒。近日她曬出近照，可見剛完成高中報到手續的她女大十八變，整個人已經成為少女，而她久違和「小蔡永森」朱宥丞合體，可見現年14歲的朱宥丞更是暴風抽高，兩人都「轉大人」讓網友相當驚訝。

吳以涵一連演出兩季《俗女養成記》，其中青春期的橋段引發許多討論，戲外她受訪表示，感謝媽媽在她國小3、4年級時就「超前佈署」，教導她關於生理期的知識，使她第一次面對初經並沒有被嚇到，可見戲外其實是個聰明淡定的小孩。最近她受邀上節目談「童星甘苦談」，她寫下：「錄完我發現我還真的蠻幸福的，熱愛片場生活，談不上什麼辛苦～不論是在片場或學校，我都是被照顧的那一個，謝謝大家」，久違跟朱宥丞合照，還虧對方：「誰准你長那麼高的！這樣我就不能罵你『矮冬瓜』了⋯」。

朱宥丞小時候演出過《我的寶貝四千金》。（圖／中時資料照片）

4歲就出道的吳以涵被封為「國民妹妹」，去年她演出驚悚片《頭七》，坦言剛看完劇本時感覺怕怕的，但想要挑戰不同戲路便接下這角色，當時她擔心電影分級限制，自己會無法在戲院觀賞，確認電影分級是輔12後，更是開心地表示會呼籲找同學支持，對於新作品期待又興奮。

吳以涵分享和朱宥丞合影。（圖／翻攝自吳以涵 Bella臉書）

然而人紅是非多，去年吳以涵的臉書自曝遇到酸民騷擾，據知她的臉書大部分時間由母親管理，吳媽媽曬出截圖無奈分享被網友莫名罵：「北七」、「去死啦」，吳母反擊問：「想紅嗎？請問妳哪位？憑什麼小姐」，最後更Hashtag「放一天讓大家認識她，因為不想髒了我的版面」。