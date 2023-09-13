新竹縣生產的東方美人茶，茶農都要雇婦女用手工採茶，增加不少成本。（羅浚濱攝）

台灣生產高級茶的茶園大多雇請人工採茶，隨著農村人口老化，農業部茶及飲料作物改良場推廣茶農以機械採茶，日前在關西茶區辦理「全國機採茶菁技術競賽」，讓採剪好手互相觀摩學習，期打破機採會導致樹勢老化迷思，將技術擴散至其他茶農。

茶改場場長蘇宗振表示，台灣主要茶區每季茶葉採收期過於集中，人工手採茶菁，有耗工費時及增加栽培管理費用等缺點，一般茶農擔心機採茶價格低手採茶，且機採後樹勢容易衰老等問題，事實上機採茶菁注意茶樹田間栽培管理和機採時機，還是能造就優異的茶葉品質。

首先，機採茶園必須茶芽整齊，茶農可透過修剪枝技術、肥培及病蟲害管理達成。其次，機採時必須控制採摘面勿過低，需保留當季茶梢1到2葉母葉，再配合適當留養和管理，可持續維持茶樹良好的生長勢。

蘇宗振指一般人工手採每公頃約需90工次，雙人式採茶機3人僅需半天，採茶作業省工效率高，只要掌握茶菁生長至最適採摘期，機採茶並可快速送至製茶廠製造，不會因僱工問題致茶菁有採收過嫩或粗老問題。

關西茶園有173公頃，是新竹縣最大茶產區，長期採用機械修剪與採茶，今年做為競技的茶園種植台茶17號，評審標準為茶菁品質40％，茶菁採剪高度與平整度40％，採剪茶菁重量20％。

全國14組選手經過激烈角逐後，桃園市龜山區奪冠，亞軍新竹縣關西鎮及桃園市平鎮區，桃園市蘆竹區、新北市坪林區及台北市木柵區獲得季軍。

其中，關西鎮茶農陳松壽帶領女兒陳杏華及鄧杏菱參賽，為茶業技術傳承做最佳詮釋。茶改場期望透過全國機採茶菁技術競賽，讓茶農們互相切磋觀摩學習，持續提升台茶競爭力。