新竹市長高虹安深陷貪汙、搭名車、租豪宅、親友干政等風波，外界關注民眾黨處理態度。據《中時》掌握，由於高身兼新竹市選委會主委，日前請辭民眾黨選舉決策委員會委員，並打算同步請辭民眾黨中央委員，民眾黨今天中午召開中央委員會，委員一致認為應慰留高虹安，建議高請假即可。

據了解，高虹安因接下新竹市選委會主委，於法不宜再兼任黨內選決會主委，否則恐有利益衝突問題，因此向選決會請辭獲准，同時，高虹安也表達近日分身乏術，盼專心處理新竹案件，有意請辭中央委員。

據了解，民眾黨主席柯文哲今天主持中央委員會，高虹安並未出席，正反雙方激烈討論是否讓高虹安請辭，柯文哲則是拿不定主意，主要都在聽委員的想法，多數委員認為，高虹安為當然中央委員，做不到錦上添花，也不要落井下石，調查結果未明，沒有請辭的必要，也無需切割到這種程度。

另有委員認為，若請辭恐被誤解為「默認」外界指控，既然柯文哲早上才宣誓黨內引進第三方檢舉平台，就應該調查，不應未審先判，委員均認為，有一分證據說一份話，因此委員認為應請黨中央慰留高虹安，讓高虹安請假即可。

民眾黨發言人李頂立表示，由於高虹安擔任新竹市選委會主委，為求選務公正，已請辭民眾黨選舉決策委員會委員一職，至於民眾黨中央委員一職，則自今起請假。