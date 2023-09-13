近20年前，超馬好手林義傑在智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽，拿到個人第1個極地超馬冠軍，如今他將再次挑戰這個對自己意義重大的賽事，並帶著陳麒仁、黃式賢、莊丞、費司樑、趙炫瑋等夥伴一起挑戰自我。

林義傑表示，自己已經是退休狀態，但希望為社會多做點事，分享資源帶著素人一起用跑步看世界，因此這次「以1拉5」組隊參賽，挑戰9月24日到30日於南美洲智利阿他加馬寒漠舉辦的超馬賽。

這項超馬挑戰長達7天6夜，需進行全長250公里的艱辛徒步，是世界4大極地超級馬拉松巡迴賽之一，屬於全球難度非常高的跑步賽事，參賽者得穿越鹽沼、巨大沙丘、冰冷的狹縫峽谷及越渡河流等地形，最後在阿他加馬泥磚村莊聖佩德羅市中心結束。

這次參賽者中陳麒仁、黃式賢參加過SUPERACE超級馬拉松多日賽，也挑戰過約旦7天6夜超馬，這次帶著企業支持及親友鼓勵，期待成功挑戰自己，也要讓世界再度看見台灣。