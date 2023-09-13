桃園市文化局「紀錄桃園，影像之城」紀錄片徵選培訓活動將起跑，這次邀集金馬、金鐘、金穗3大影視獎項入圍與得獎影人，還有其他資深紀錄片工作者共20多人，擔任培訓講師及評審，盼把桃園培養成台灣紀錄片重鎮，而入圍者不但可以免費參與課程，最高更可獲10至25萬的高額補助，一圓拍片夢。

文化局表示，桃園擁有閩、客、外省、原住民、新住民及移工等多族群文化生態，城市在轉型中爆發各種能量，故事的流轉既在地又國際。桃園自2013年起開始耕耘紀錄片影像教學，從10年前的「桃園縣航空城紀錄片徵件」演變至現今的「紀錄桃園，影像之城」紀錄片徵選培訓。

文化局說，今年的徵選活動以多元、新生為主題，鼓勵地方民眾用紀錄片讓城市在新舊交替之間，建立起自身的文化輪廓及自信，講出具有獨特觀點的故事。繼承10年以上影像教學經驗，今年的「紀錄桃園，影像之城」紀錄片徵選培訓活動課程規畫上更為精進。

文化局說明，課程規畫包括有基礎班、進階班，照顧不同程度學員的需要以外，更設共同課程，促進學員交流，監製課程的設立能給學員陪伴式指導和實習觀摩的機會，課程更設對外開放的提案工作坊，銜接紀錄片的國際趨勢，為桃園打造文化軟實力。

文化局表示，4場工作坊將完全對外開放，講師陣容與桃園的多元特色緊扣，包括坎城電影市場展紀錄片單元最大獎得主許雅婷、金穗獎最佳紀錄片得主洪淳修、金馬獎最佳紀錄片得主曾文珍及深耕移工議題的最新金馬獎最佳紀錄片得主蔡崇隆等，他們均會在故事工作坊無私傳授紀錄片拍攝與田野技藝。

「紀錄桃園，影像之城」徵件說明會將在9月17日、9月20日、9月24日及10月5日，以實體及線上方式辦理，基礎班每組參賽者可獲入圍獎金10萬元，進階班每組參賽者可獲入圍獎金25萬元，歡迎有志於拍攝紀錄片的影像工作者及有興趣接觸紀錄片的人踴躍報名參加。