排隊名店彰化市皇家排骨飯宣布漲價，店內最經典的排骨便當從90元漲為100元。（孫英哲攝）

每天中午用餐時段都大排長龍的彰化市皇家排骨飯，長久以來都是許多上班族及勞工朋友的最愛，在豬肉價格不斷飆漲下，業者昨天漲價，排骨便當從90元漲為100元，漲幅超過1成。業者喊話「對不起」，並表示「你去菜市場買豬肉，就知道為什麼（漲價）了！」

在彰化市提到皇家排骨飯幾乎無人不知、無人不曉，其知名度與彰化肉圓及爌肉飯齊名，每天中午約11點就人潮絡繹不絕，排隊人龍從店內一直延伸到民權路及成功路上，店家周遭幾乎停滿汽機車。

該店最經典的排骨飯（便當）加上主菜排骨共有5樣菜，其中現炸排骨經特別製調，加上便當整體口味不油膩，因此相當受到歡迎，一賣數十年，幾乎天天客滿。

然跟彰化肉圓及爌肉飯一樣，皇家排骨飯（便當）近年來價格不斷調漲，2021年時1個為80元，去年漲至85元，今年先漲至90元後，昨天再宣布漲至100元，美味雖依舊，但CP值不再。

業者說，近年物價波動厲害，各項成本都不斷堆高中，尤其是豬肉價格持續上漲，「源頭漲不停，對不起，不得不跟漲。」

排隊民眾表示，皇家排骨飯她從小吃到大，現炸排骨的好滋味都沒變過，她還記得她是從60元吃起，一直吃到65元、70元、75元、80元，隔了一段時間沒來吃，沒想到已經漲到100元了，想想物價上漲的速度，還真是恐怖！

店內常客指出，皇家排骨飯除了無骨排骨便當是經典，雞排便當也是許多人的最愛，該店的雞排超大塊，炸得香酥可口，他建議一定要在店內吃；此外，店內還有特製蔭豆豉醬，吃排骨飯時加點也點蔭豆豉醬，就好像注入了靈魂，吃起來超級過癮。