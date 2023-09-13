台灣彰化圓夢行善團送愛到約旦丹達尼亞小學。（家扶基金會提供／陳淑芬台中傳真）

家扶董事黃坤益與台灣彰化圓夢行善團帶著台灣的愛支持約旦丹達尼亞小學校舍整修計畫。（家扶基金會提供／陳淑芬台中傳真）

家扶基金會在全球34個國家提供服務，已認養國外近7萬名貧困兒少，日前在約旦舉辦研討會。基金會執行長周大堯今天表示，社會福利工作需要建立跨界、跨組織合作，才能面對挑戰、接住困難，創造更具包容、發展的社會。

約旦自2011年敘利亞戰爭爆發至今，兒童飽受砲彈與流離失所之苦。家扶基金會11日在約旦安曼舉辦研討會，從多角度探討跨組織合作，強化教育和社區發展服務等議題，邀請中華民國駐約旦代表楊心怡及約旦社會發展、教育等多名產官學界人士交流。

家扶基金會董事黃坤益在會中表示，家扶自2017年至2019年在柬埔寨、越南與菲律賓都辦過國際研討會，社福工作必須超越地域界限，積極與各領域的專業人士保持緊密而互惠的交流關係。

楊心怡與會時指出，家扶基金會是約旦第一個成功立案NPO（非營利組織），專業社工透過校舍整修、住宅支持及職業訓練等，改善居民的生活環境以學童就學資源，至今陪伴7個社區、服務近3200名兒童及家庭，重拾生活的盼望。

此場研討會是家扶在疫情後首度舉辦的實體國際研討會。周大堯說，社會福利工作需要建立跨界、跨組織的合作，在這個充滿挑戰的時代，透過跨組織的合作才能更好地面對挑戰、接住困難，期盼不同領域的交流能注入更多資源，攜手共築兒童更美好的未來。

家扶基金會指出，台灣彰化圓夢行善團37人前往約旦馬弗拉克省，捐贈385萬元建造兩間教室支持丹達尼亞小學校舍整修計畫，成為敘利亞難民和當地居民的新學習場所，參與研討會見證送愛到約旦活動。