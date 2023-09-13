家扶基金會在全球34個國家提供服務，已認養國外近7萬名貧困兒少，日前在約旦舉辦研討會。基金會執行長周大堯今天表示，社會福利工作需要建立跨界、跨組織合作，才能面對挑戰、接住困難，創造更具包容、發展的社會。
約旦自2011年敘利亞戰爭爆發至今，兒童飽受砲彈與流離失所之苦。家扶基金會11日在約旦安曼舉辦研討會，從多角度探討跨組織合作，強化教育和社區發展服務等議題，邀請中華民國駐約旦代表楊心怡及約旦社會發展、教育等多名產官學界人士交流。
家扶基金會董事黃坤益在會中表示，家扶自2017年至2019年在柬埔寨、越南與菲律賓都辦過國際研討會，社福工作必須超越地域界限，積極與各領域的專業人士保持緊密而互惠的交流關係。
楊心怡與會時指出，家扶基金會是約旦第一個成功立案NPO（非營利組織），專業社工透過校舍整修、住宅支持及職業訓練等，改善居民的生活環境以學童就學資源，至今陪伴7個社區、服務近3200名兒童及家庭，重拾生活的盼望。
此場研討會是家扶在疫情後首度舉辦的實體國際研討會。周大堯說，社會福利工作需要建立跨界、跨組織的合作，在這個充滿挑戰的時代，透過跨組織的合作才能更好地面對挑戰、接住困難，期盼不同領域的交流能注入更多資源，攜手共築兒童更美好的未來。
家扶基金會指出，台灣彰化圓夢行善團37人前往約旦馬弗拉克省，捐贈385萬元建造兩間教室支持丹達尼亞小學校舍整修計畫，成為敘利亞難民和當地居民的新學習場所，參與研討會見證送愛到約旦活動。
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